 人工智能写春联 既能阳春白雪也能下里巴人

中国人庆祝春节的形式多种多样，今年阿里ET用写春联的方式也来凑一份热闹。

ZD至顶网软件频道消息：中国人过年，总会在大门上贴上春联，以示喜庆。今年，在阿里巴巴西溪园区，阿里云给员工现场免费送春联。不过，这春联可跟超市买的不同：第一，春联是现场写的；第二，春联是针对每位员工定制写的；第三，春联是阿里云人工智能ET“指挥”着三台机械臂为员工定制写的。

记者在现场看到，ET首先需要和体验者进行一轮视频对话。借此了解对方的性别、心情以及新年愿望。结合此前学习的上万条春联，ET将“想”出一条最合适的春联并用机械手臂现场挥毫。不到3分钟，ET就“写”好了一幅：“九州天空花锦绣，未央云淡人泰康，吉年到”，鸡年吉年，还挺应景的。另外，ET写春联的过程也是萌萌哒。记者发现，机械臂每写三个字都会回头去蘸墨，蘸墨之后，三次刮墨，整个过程不急不躁。



阿里云工程师介绍，写春联是中国春节的传统习俗，作为一家科技公司，阿里云希望通过技术为员工带来一个不一样的春节。ET写春联，既能阳春白雪也能下里巴人，其背后是阿里云研发多年的人工智能技术，其中包括人脸识别、智能语音交互，以及机器学习技术等。

不难发现，ET写春联的整个流程主要有四个环节：认识你、了解你的新年愿望、给出春联内容、春联写作。其中，ET通过与参与者视频对话，能够“看、听”出参与者的性别、心情以及新年愿望，再结合此前学习的上万条春联，ET将“想”出一条最合适的春联并用机械手臂现场挥毫，写出一副春联。



人脸识别是第一步，通过调用了人脸分析模块，ET可以迅速定位人脸，并对人脸、年龄、性别、表情等进行面部分析，从而根据不同的性别，年龄和表情，对用户做一个初步的了解。



除此之外，语音识别是ET了解用户的另一手段。通过自然语言理解、人机对话，ET不仅可以听，还能够理解用户说出的新年愿望，进而给出反馈，最后，用语音合成功能，将ET反馈的文本变成人声播出来。

基于面部识别技术和语音交互技术进行分析，ET就可以了解每个人的不同需求，当然，如果针对这些需求定制不同的春联内容还需要机器学习技术的帮助。

据了解，通过机器学习中的文本分析等相关功能，ET可以针对每个人输入的不同愿望返回个性化的定制春联。具体来讲，针对每个用户的愿望，首先进行分词，然后提取关键词，再通过关键词与春联数据库中的海量春联数据集比较，选择词向量距离最近的春联返回，如此这般就可以找出最符合用户愿望的春联了。另外，在写春节的环节，为了能够最终写出漂亮的毛笔字，工程师还对ET进行了大量的书法训练。

因此，除了“九州天空花锦绣，未央云淡人泰康，吉年到”这样的传统春联，当体验者说出“找个女朋友”这样的新年愿望时，ET就给出了“天涯何处无芳草，吃个火锅比较好，口碑走起”，以及“貌赛西溪吴彦祖，才及阿里风清扬，最佳男主”这样霸气的春联，让体验者直呼“ET太厉害了”。



这是ET第一次参与春节活动，在此之前，阿里云人工智能ET在城市治理、交通调度、工业制造、健康医疗、司法等领域已经取得了不错的成绩。基于阿里云飞天操作系统强大的计算能力，ET的感知和思考能力正在多个领域不断进化。









