微软CEO纳德拉呼吁：人工智能领域超越对少数公司的“崇拜”

微软的首席执行官萨提亚.纳德拉表示，科技板块目前正在“崇拜”少数人工智能公司，但尚未显示如何让人类最终用户用上这项技术。

ZD至顶网软件频道消息：微软的首席执行官萨提亚.纳德拉表示，科技板块目前正在“崇拜”少数人工智能公司，但尚未显示如何让人类最终用户用上这项技术。

微软首席执行官萨提亚.纳德拉

纳德拉在慕尼黑的DLD技术大会上表示，“至少是我对于人工智能的定义用简单的语言描述就是我们试图教机器学习，所以他们可以做人类做的事情，反过来帮助人类。增强我们所有的东西。”

纳德拉补充表示：“在下一个阶段，对我来说，我们如何将这种使用机会民主化，而不是崇拜四、五、六家拥有大量人工智能的公司。实际上说：人工智能存在于所有和我们合作的公司之中，在每一个接口之中，（以及）每一次人类计算机的交互都是人工智能支撑的。

纳德拉认为人工智能建立在人的能力基础上，从安全和隐私的角度创建更多对技术的信任，并拥有“算法责任制”。

微软目前为很多工具提供人工智能支持，开发人员可以使用这些工具。在2016年，该公司针对对于在GitHub上进行自然语言处理有兴趣的开发人员发布了Cognitive Toolkit，并且展示了其最新的聊天机器人Zo。

上周，它还试图通过收购机器学习创业企业Maluuba来“解决人工一般智能”在语言方面的问题，以此推动在会话人工智能方面的工作。

但是，当涉及到人工智能协作的时候，一些公司会比其他的公司更为开放。例如，谷歌和Facebook的研究往往是公开的，而苹果公司也刚刚放弃了保密的文化，并在上个月公布了第一批官方研究论文。