微软首席执行官纳德拉表示不要让人工智能取代人类工作

纳德拉认为微软及其在技术上的竞争对手应该让人工智能聚焦于帮助人类而不是取代人类的工作上。

ZD至顶网软件频道消息： 微软首席执行官萨提亚.纳德拉表示："每一个人最根本需要是能够更有效地利用他们的时间，而不是说，'让我们来替换你'"。

微软正在努力提供技术人类智能和能力，但该公司的首席执行官萨提亚.纳德拉（Satya Nadella）表示，该公司及其竞争对手应该将注意力从替代人力的人工智能方面转移开来。

纳德拉将在今年的达沃斯世界经济论坛会议上加入一个技术领导者的阵营，解决目前由谷歌、微软、亚马逊、苹果和Facebook发动的人工智能人才战争将导致机器取代、而不是帮助人类的问题。

纳德拉表示他警告微软及其竞争对手摆脱"客厅技巧"，只顾着显示人工智能的力量，而不保护工人的尊严。

另外，在本周于德国慕尼黑召开的DLD会议上纳德拉对彭博社表示，"每一个人最根本需要是能够更有效地利用他们的时间，而不是说'让我们替换你'。"

他重申他相信2017年和2018年将是人工智能民主化的年份。微软正在通过基于Azure的机器学习平台、Cortana Intelligence Suite和Azure Cognitive Services，以及其最近合并的Artificial Intelligence和微软研究部门--这使研究人员与来自Cortana、Bing、Ambient Computing和Robotics的工程团队站在了一起--推动这项技术的发展。

纳德拉的此番评论出现在微软上周收购加拿大深度学习研究实验室Maluuba的人工智能人才之后。他承认亚马逊和谷歌最近在人工智能方面的成就是"巨大的进步"，但表示，微软专注于为开发人员提供与该公司创建智能系统同样的工具。

纳德拉在向达沃斯世界经济论坛年会透露，他将于今天发表演讲。

麦肯锡全球研究所（MacKinsey Global Institute）在本周发布了一份报告表示，尽管人工智能在过去三年中取得了快速进展，但在特定工作任务下，机器替代人的速度可能会比大家担心的慢得多。

据估计，到2055年，大约一半的工作活动是自动化的潜在目标，但是自动化技术的部署可能需要几十年的时间，并且需要人们与智能机器一起工作。

HPE的首席执行官Meg Whitman在达沃斯世界经济论坛会议上发言时，对工人在物联网、传感器和人工智能带来的所谓"第四次工业革命"中的前景的看法也同样乐观。Whitman认为，它"毫无疑问会给我们的日常生活带来巨大的变化，但是会以一种积极的方式"。

eBay的首席执行官Devin Wenig认为人工会摧毁工作，但是谨慎地反对监管。他写道，"我们经常害怕我们不知道的，但是抑制技术不是答案。虽然我们不能阻止进步，我们可以塑造它。让今天的工人准备明天的技能是关键所在，因为每个人未来获得工具的机会都会增加。随着人工智能的发展，工作培训必须随之发展。在与人工智能密切相关的领域已经存在大量人力缺口，例如数据科学、工程和操作。"