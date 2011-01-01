Red Hat升级OpenShift容器平台 开发人员可支配存储

Red Hat升级其OpenShift Container Platform，加入本地和远程应用中动态存储配置的支持。该软件是一款内部部署的平台即服务产品，让企业机构可以使用Kubernetes调度和Docker容器运行应用。

ZD至顶网软件频道消息：Red Hat升级其OpenShift Container Platform，加入本地和远程应用中动态存储配置的支持。该软件是一款内部部署的平台即服务产品，让企业机构可以使用Kubernetes调度和Docker容器运行应用。

该软件的最新版本也就是OpenShift Container Platform 3.4通过Red Hat Gluster Storage，一个针对内部部署和公有云安装的软件定义文件存储系统，提供了即时的容器原生存储。

OpenShift软件现在允许开发者按需分配存储并且实现轻松部署。

Red Hat副总裁、OpenShift总经理Ashesh Badani在声明中表示，这次升级解决了“跨混合云的状态应用和无状态应用不断增长的存储需求，允许现代工作负载与未来工作负载在单一的、企业就绪平台上的共存”。

OpenShift高级产品经理Joe Fernandes在接受电话采访时解释说，OpenShift Container Platform自从一年半前过渡到支持Kubernetes和Docker以来就已经支持状态应用和存储。

Fernandes此前曾表示，额外的存储需要涉及到管理员的参与。“动态配置意味着可以在开发者实时配置的时候为每个应用分配存储。”

这次升级还改进了多租户能力，可以通过可细分集群的Kubernetes命名空间来实现。开发团队现在可以将搜索与项目细节分隔开，通过修改的Web控制台管理项目成员。

Fernandes表示，这次新增了通过OpenShift管理多租户。“这减轻了管理员为企业机构配置系统的负担。对我们最大的客户来说，他们可能在平台上有数百个租户，他们不希望为每个群组都设置不同的集群。”

客户还可以访问参考指南以便在不同的基础设施上运行该软件，包括AWS、Google Cloud Engine、微软Azure和OpenStack。

“我们想做的是以最好的方式提供更多细节，在不同的提供商平台上管理和安装该软件，”Fernandes表示。

此外，Fernandes还透露，Red Hat正在致力于实施Kubernestes联合，以简化多集群的管理。当API越来越成熟的时候，他预计这将在未来的升级中实现。

OpenShift Container Platform 3.4预计将通过Red Hat Customer Portal提供。