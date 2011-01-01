微软“Windows 10云”版可能与云无关

Windows探子最近在Windows 10内部测试构建版里发现了一个至今尚未宣布的Windows 10新版本的踪迹。新版本目前名为“Windows云”（ Windows Cloud）。那么Windows云到底是什么呢？

ZD至顶网软件频道消息：Windows探子最近在Windows 10内部测试构建版里发现了一个至今尚未宣布的Windows 10新版本的踪迹。

新版本目前名为“Windows云”（ Windows Cloud）。网友“行走的猫”在推特上提到，Windows云和与其他现有Windows 10内部构建版本列在一起，最老的版本是Windows 10软件开发工具包15003。而最近的内部测试构建版里同时列出了云版和云N版（此版据Petri.com的Brad Sams说是未预装媒体播放器的版本）。

那么Windows云到底是什么呢？是Azure以流媒体放出Windows 10版本？是Windows 10在Windows 10企业E3/E5框架下的另一个新的订阅计划版？还是可怕的（及还不存在的）Windows 365？

我的内幕消息人士说，上面的都不是答案。

我的内幕消息人士表示，Windows 10云是一个简化的Windows 10版本，只能够运行从Windows Store安装的统一Windows平台 (UWP) 应用程序。大致可以想成是类似于原名Windows RT或带Bing SKU 的Windows 8.1的Windows 10版本。

该内幕消息人士称，Windows 10云是一款更简单、更安全、更便宜的Windows版本，其目的是要助微软一臂之力，以打击Chrome笔记本，尽管微软不会（公开）这么说。

Windows 10云兴许与云的关系很小或根本没有关系，但从内幕消息人士说的来看，我猜微软选了这个名字是因为微软这一阵子的“云优先”口号？抑或在名号里带个云字是为了表明此版是微软推出的Chrome OS/Chrome笔记本的的竞争对手？或者可能是因为微软想说此版里有Cortana/机器学习因此是个 “云”操作系统呢？笔者也不清楚……

笔者曾问过微软，是不是会公布有关Windows 10云的更多资料。

微软的一位发言人表示，“没有任何资料可以奉告。”

Windows 8.1版以及Windows Bing版只是用在OEM预装里，消费用户是买不到的。Windows 8.1版以及Windows Bing版将Bing设为默认搜索引擎（尽管用户允许改变该设置）。而作为交换，个人电脑制造商可以免费或以大特价从微软得到Windows 8.1。

Windows RT是在Surface RT、Surface 2及第三方基于ARM的Windows电脑和平板电脑和其他设备里运行的Windows 10版本。Windows RT只能运行专门为RT构建的应用程序的一个子集（并非所有通用Windows应用程序）。这些应用程序只能从Windows Store下载，不能从Windows Store以外的地方下载。

既然Windows 10云现在出现在Windows 10 Creators Update测试构建版里，而且有消息称微软将于2017年4月左右面向主流用户推出Creators Update更新，因此笔者猜测，微软届时将首次发布新版本Windows 10云。