微软宣布Azure Container Service将全面支持Kubernetes

这是开放源代码爱好者的盛宴：Kubernetes的容器集群管理器现在可以在微软的Azure Container Service中获得。

ZD至顶网软件频道消息： 微软正在让Kubernetes--由谷歌开发的容器编排服务--可以全面用于自己的Azure Container Service之中。

微软2016年11月推出Kubernetes on ACS公开预览版。官员们表示，截至今天（2月21日）Kubernetes on ACS已经全面可用。并在21日为那些使用ACS的用户提供了使用Kubernetes的Windows服务器容器（Windows Server Containers）的预览。

该公司的官员在2月21日的博客文章中表示，"客户现在可以预览Docker Swarm（在去年的预览中推出的）以及通过ACS使用Kubernetes，提供的选择与排名前三的Linux容器编排平台中的两个平台一致。"

据悉，微软最初在2014年宣布计划与谷歌就Kubernetes进行合作。Kubernetes是一个开源的容器集群管理器，提供应用程序容器的自动部署、扩展和操作。

ACS --云容器即服务（CaaS），允许开发人员使用Apache Mesos、Docker Swarm以及现在的Kubernetes编排应用程序。微软表示，ACS还允许用户在不用修改代码的情况下，将容器工作负载迁移到Azure或者从Azure中迁移出去。微软在2016年4月全面推出ACS并于去年11月开放了ACS的源代码。