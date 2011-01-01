MIT评年度科技突破 量子计算机有望5年内面世

MIT认为量子计算机将在未来5年内进入实用阶段。目前，Google、微软、IBM、阿里巴巴等科技巨头均大规模投入资金押注这一未来科技。

ZD至顶网软件频道消息： 提供强大计算能力、超越摩尔定律的下一代科技革命似乎就在门口，美国权威科学杂志《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)21日发布全球十大突破技术榜单，Google、微软、阿里巴巴、IBM等巨头布局的量子技术预计将于5年内进入实用阶段，成为提供“没有限制的计算能力”的超级计算机。



量子计算机是利用量子力学规律来进行高速运算和处理量子信息的装置，理论上的处理速度是传统计算机的数十亿倍，一旦投入使用，许多行业都将受到颠覆性的影响。MIT认为，在运行人工智能程序以及处理复杂的模拟和规划问题时，量子计算机的速度可能是传统计算机的指数倍，而量子计算机甚至能制造出无法破解的密码。



根据研究计划：预计到2025年，量子模拟将达到当今世界最快的超级计算机的水平；到2030年，研制具有50-100个量子比特的通用量子计算原型机。如果跨入到量子卫星通信阶段，不管民用、还是军事，其应用领域都很广阔。量子通信和量子计算等量子信息技术一旦走进生活，将和经典信息科技一样给人类社会带来巨大进步。



目前，Google、微软、IBM等欧美科技巨头均大规模投入资金押注这一未来科技。此前，中科院联合阿里巴巴成立量子实验室，并由中国量子技术科学家潘建伟担任该实验室总负责人。而后，潘建伟成为中国发射的量子科学实验卫星“墨子号”的灵魂人物，墨子号”将为中国未来构建覆盖全球的天地一体化量子保密通信网络提供可靠的技术支撑。

对于这一有望改写人类科技进程的关键技术，MIT认为量子计算机将在未来5年内进入实用阶段。