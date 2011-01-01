微软Office 365的新编辑器面板：Word的人工智能真的能让你成为更好的作家？

Microsoft正在测试Word中编辑器的新格式，该功能不仅能够检查拼写，还使用人工智能提供语法和清晰度的建议。

ZD至顶网软件频道消息：微软已经为该编辑器推出了新的快速编辑功能，这是为Office 365订阅者提供的机器学习支持的校对阅读器。

Microsoft于去年面向Office 365订阅用户发布了编辑器（Editor），该产品是Word 2016的一个高级拼写检查功能。编辑器充当一个应招式的智能校队阅读器，由微软的机器学习和自然语言处理技术对它提供支持。

该功能突出显示不恰当的词语选择、不正确的语法，并提供清晰简洁的指导。它还会试图通过解释在某个特定的句子中，为什么应该使用某一个词，例如“效果（effect）”，而不是“影响（affect）”，并用这种方式来教育用户。

编辑器功能用红色波浪线标记拼写错误，而用蓝色双下划线标识潜在的语法问题，用金色的虚线凸显风格问题，如多余和啰嗦的表达。

推送给Office 365用户的一个更新在文档的一侧带来了一个新的编辑器任务面板，其中显示了推荐的单词和对建议的解释。新面板将替换“拼写和语法”（Spelling & Grammar）面板。

微软表示，这个新面板的主要优点在于它在原始句子中显示一个潜在的校对问题，但在侧面任务面板中——这里有空间能够提供更多的语境和解释建议的单词选择的内容。

此功能应该使选择保留原始句子或批准建议的编辑变得更容易。它还允许用户一次性扫描整个文档，同时按顺序进行编辑。

可以通过单击“审阅”选项卡下的“拼写和语法”或按F7来访问新的侧面板。通过右键单击用蓝色或金色虚线标记的词，可以在文档本身中提供更简单的建议集。如果用户想要更多详细信息，他们可以点击“查看更多”选项以打开任务面板。

新的编辑器面板适用于Office 365用户，但仅限于Insider Fast级别的订阅用户。