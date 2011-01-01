Salesforce Einstein携手IBM Watson：两大人工智能在云中相遇

Salesforce和IBM本周一宣布达成战略合作关系，专注于将他们各自在人工智能平台的能力结合起来为销售代理和营销人员提供强大支持。

Salesforce和IBM本周一宣布达成战略合作关系，专注于将他们各自在人工智能平台的能力结合起来为销售代理和营销人员提供强大支持。

两家公司在联合声明中称，今年下半年IBM Watson与Salesforce Einstein将通过结合旨在利用两家公司的机器学习能力提供对客户行为的深度洞察。

IBM首席执行官Ginni Rometty在声明中称：“Watson将服务于数百万的Salesforce和Eistein客户和开发者，提供前所未有的客户洞察。”

Salesforce首席执行官Marc Benioff表示：“没有任何公司的核心价值像Salesforce和IBM的这样接近。”

两家公司将把Watson API带入Salesforce CRM增强AI平台，让Einstein用户利用IBM的认知能力从CRM之外的非结构化数据中获取价值。

这次合作还将把IBM Watson Company资产变成Salesforce应用开发平台Lightning的一个组成部分。然后可以利用气象数据来预测客户行为，促进客户交互。

到3月底，IBM的Application Integration Suite将可以从外部来源提取数据直接到Salesforce CRM中。

IBM和Salesforce双方并不陌生。在去年3月的时候，IBM收购了Salesforce最长时间也是最成功的实施合作伙伴之一Bluewolf。

这家位于纽约的系统集成商表示，已经围绕共同产品形成了实践，并计划开发“行业专有的加速器”针对企业客户以推动更快速地采用认知应用。

Silverline是一家位于纽约的Salesforce合作伙伴公司，该公司首席收入官Kai Hsiung表示，与IBM的合作将会获得比现有更多关于Einstein客户的数据洞察。

他说：“我认为双方的合作将是成功的，因为Watson和Einstein有不同的能力，将相互很好地互补。”

“Watson的结构化数据和非结构化数据将提高Einstein跨整个Salesforce平台的价值，让我们的客户能比以前更加整体地洞察客户。”