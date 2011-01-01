Google Cloud扩张并投资于合作伙伴计划

Google Cloud周二公布了一系列加强其合作伙伴计划所采取的步骤，例如简化要求、创建新的合作伙伴激励以及推出新的合作伙伴专业——以及在这些领域中新的合作伙伴认证。

ZD至顶网软件频道消息： Google Cloud周二公布了一系列加强其合作伙伴计划所采取的步骤，例如简化要求、创建新的合作伙伴激励以及推出新的合作伙伴专业——以及在这些领域中新的合作伙伴认证。

谷歌全球合作伙伴销售和战略联盟副总裁Bertrand Yansouni在一篇博文中写道：“Google Cloud合作伙伴对我们致力于帮助企业进行更快、更智能、更安全地进行创新至关重要。” Bertrand Yansouni表示，“一个包含多样化合作伙伴的开放平台最大限度地提高了客户的创新可能，让他们更快地行动。”

为了帮助在过渡到云计算时需要特定支持服务的客户，谷歌正在认证具有技术能力的合作伙伴，并展示了几个类别中客户的成功。新的专业包括应用程序开发、数据分析、机器学习和基础架构。以下合作伙伴在这些领域得到认可：

此外，Google Cloud还推出了新的授权培训合作伙伴计划，以帮助合作伙伴开发他们的认证技能。谷歌最近收购的Qwiklabs将使授权培训合作伙伴能够提供动手实验室和全面的课程。

谷歌还加强了为合作伙伴提供的激励措施。公司将为希望拓展业务的高级合作伙伴提供低息贷款。为了支持销售，他们现在允许共同资助早期战略研讨会、概念验证开发或支持客户部署。最后，谷歌正在扩大其返款计划，以包括所有Premier G Suite和Premier GCP经销商合作伙伴。

为了帮助合作伙伴更轻松地推进计划，培训和收入目标现在包括G Suite、GCP、Maps、Devices 和Education。以前，是要求基于单个产品的。谷歌也正在让销售培训和产品开发成绩跨越所有产品。

构建其合作伙伴生态系统应有助于Google Cloud与微软Azure和Amazon Web Services——基础架构服务的真正重量级对手——进行竞争。谷歌在星期二也强调了与英特尔、Veritas，Egnyte和Check Point等公司建立的新合作伙伴关系。