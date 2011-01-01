DeepMind、区块链、病历档案、谷歌与AI，机器学习成果将全面来临！

谷歌公司正在利用其DeepMind以构建一套类似于区块链的系统，旨在演示如何通过处理器处理各类敏感性医疗数据，从而帮助医疗专家检查数据内容是否遭到篡改。

ZD至顶网软件频道消息： 谷歌公司正在利用其DeepMind以构建一套类似于区块链的系统，旨在演示如何通过处理器处理各类敏感性医疗数据，从而帮助医疗专家检查数据内容是否遭到篡改。

作为下辖的医疗卫生部门，谷歌的DeepMind Health一直致力于利用机器学习工具改善医疗诊断能力。这些工具的开发当然需要大量机密数据进行配合，而医疗行业对于将这些信息交付给DeepMind仍然抱有疑虑。

去年，DeepMind因获得了对三家伦敦皇家自然NHS信托医院内多达160名病患的当前及历史记录而受到批评——这已经超出了其公开披露的研究范围。

本周可验证数据审计公告的发布希望在一定程度上解决这起信任危机。DeepMind服务器所处理的数据将被记录在案，并配合一套“特殊数字分类帐”机制以解释数据如何及为何被使用。

举例来说，如果某项来自血液检查的结果被上传，则其将显示这部分数据被用于某一算法以判断病患是否存在急性肾操作状况。

该系统中的分类帐与条目采取类似于区块链（即分布式数据库）的使用方式，DeepMind联合创始人兼AI应用负责人Mustafa Suleyman与安全及透明度负责人Ben Laurie在博文中表示。与区块链类似，添加至此系统中的分类帐不可被擦除，数据库列表亦将不断增长。每一次向该分类帐中添加数据条目时，都会生成被称为“加密散列”的值。

该散列值可用于查看分类帐中的最新条目与全部以往值，意味着能够随时间不断追踪数据日志。然而特定条目的内容无法秘密修改，因为这会变更该散列值并导致无法对数据继续追踪。

DeepMind将这套系统与训练物理平衡思考能力的层层叠游戏进行了对比。“大家可能会尝试轻轻挪动积木中的某一部分——但由于整体结构的限制，其将轰然倒塌。”

这套系统的在线界面可供在医院工作的授权人员访问，并借此实时查看数据条目。而如果工作人员发现任何异常或者可疑活动，即可马上触发报警信号。

事实上，DeepMind应该早已开始了相关的构思工作，其曾经于2015年发布一篇论文以详尽阐述如何对数据日志进行保护。