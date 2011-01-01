微软的人工智能布局，你看懂了多少？

近期笔者有机会到位于美国西雅图的微软总部，采访包括微软全球执行副总裁沈向洋在内的一些微软人工智能领域的研究人员，对微软在人工智能领域的研究成果有了初步了解，也对人工智能在微软的战略布局有了一定认识。

ZD至顶网软件频道消息：今年的中国两会正在进行之中，人工智能成为热门话题，不仅业内的李彦宏、马化腾、雷军等纷纷将“人工智能”纳入自己的两会提案，人工智能还首次被写入总理的政府工作报告中。人工智能如此受青睐并不奇怪，人工智能被认为对社会的影响堪比当初的工业革命，很可能将引发IT行业新一轮洗牌。也正因为此，谷歌、IBM、微软、Facebook、苹果等巨头纷纷在人工智能布局。

与谷歌、IBM相比，微软在人工智能上显得相对低调，研究成果也并不为人们所熟知。近期笔者有机会到位于美国西雅图的微软总部，采访包括微软全球执行副总裁沈向洋在内的一些微软人工智能领域的研究人员，对微软在人工智能领域的研究成果有了初步了解，也对人工智能在微软的战略布局有了一定认识。

人工智能是微软的未来

“人工智能是微软的未来”，我在很多场合听到过微软人说过这句话，最近一次就来自日前在微软总部采访微软执行副总裁沈向洋。

沈向洋应该微软在人工智能方面最合适的有发言人之一了。2016年9月，微软刚刚宣布组建新的“微软人工智能与研究事业部”，将原有的和“人工智能研究部门”合并，致力于推动微软人工智能的技术研究和应用推广，沈向洋就是这个超过7000人的新部门的负责人。如此大手笔微软是什么考虑？

“成立这个新部门的初衷是因为，我们看到微软很多部门的工作已经和人工智能紧密结合了，专门成立一个部门可以与这个部门一起协同，将人工智能技术应用到公司所有产品中去，同时也可以合作做出新的产品，来让更多的人有机会更好地利用人工智能技术。”沈向洋解释说。

当然，这背后更深层次的原因是人工智能的日益渗入到微软的产品中，以及微软对人工智能的高度重视。“人工智能是微软公司的未来，在微软其实不只有我们部门在研究人工智能。Office越来越智能，Windows越来越智能，云也越来越智能，HoloLens中应用的很多识别技术（如已集成其中的手势操作），都是人工智能的功能。”沈向洋表示。

以微软的Azure云服务为例，现在被称作为智能云（Intelligent Cloud）就受益于人工智能。其中的很多服务，例如微软认知服务就是沈向洋所领导的团队研发的。

微软执行副总裁沈向洋

而微软刚刚正式接手的领英，微软的人工智能在其中也有很大的应用空间。“你可以想象，未来用户登录领英，能更好地找到自己想查看的公司和人才，在忙的时候，还可以通过机器人来帮助介绍自己、推销自己等；而对于招聘的企业或者猎头公司，则能更好地分析人才的状况……这些都是人工智能可以发挥作用的地方。”沈向洋说。

未来属于自然用户界面，搜索引擎注定过时

应该说，在业界普遍看好人工智能的今天，微软对人工智能的大手笔并不令人意外，更何况像微软这样科技巨头和行业领头羊，而难得的是微软对人工智能的重视并非始于现在。其实，从微软成立研究院开始，人工智能就成为微软的重点研究领域。比如，微软亚洲研究院的几任院长，从当初的李开复、张亚勤、沈向洋等都是人工智能领域的专家，沈向洋本人更是因为其在计算机视觉等领域的杰出成在今年2月被评为美国工程院院士。

与谷歌、IBM不同，微软对人工智能的研究有着自己重点，比如，更侧重于人机交互上，而对谷歌等热衷的自动驾驶微软则非常谨慎。微软公司全球企业传播团队总经理Tim O’Brien此前接受记者采访时就曾明确表示，微软目前没有这方面的研究计划。当然，在微软总部是有团队在做自动驾驶技术方面的研究，但重点不是自己研发自动驾驶汽车上，而是帮助汽车公司。

采访中，沈向洋就表示微软在人工智能的研究重点是人机交互等相关领域上，包括搜索和智能助理等。

“人工智能有两个方面让我最为兴奋。第一，是人工智能能力的增强，尤其是语音和计算机视觉这两个方面；第二个就是对人机交互界面的彻底颠覆。”沈向洋说，人工智能对人机交互界面的彻底颠覆尤其让他激动。

在沈向洋看来，这么多年以来贯穿计算机科学的发展始终的一件重要事情就是人机交互，包括手机、笔记本电脑的发展都是如此。他说，从386 电脑出现以来，计算机领域做的最最了不起的事情就是做出“用户图形界面（Graphic Interface）”，它帮助人们更好地使用计算机，后来的触屏手机也没有超过这个范畴。下一步，人工智能将要颠覆图形用户界面，从而进入到“自然用户界面”的新时代。

所谓“自然用户界面”就是人与计算机之间的交互变得很自然，用户可以通过语音、视觉、表情、动作等各种方式来与计算机交互。这背后离不开人工智能的发展，它让计算机拥有了更强的语言能力、语音能力、视觉能力、理解能力。从有Windows操作系统开始，微软一直在图形用户界面上进行潜心研究，人机交互技术也已经成为微软的核心技术优势，其中不少技术也都是着眼于明天的自然用户界面的。

在微软总部记者还见到几位从事自然语言翻译的研究人员，可以把一种语言实时翻译成几十种其他语言。在西雅图的微软总部99号楼中，每一层楼的电梯门口就有一个机器人，客人可以与他进行语言和手势的互动，比如可以问他到哪个部门应该怎么走，这也是未来的“自然用户界面”的一个雏形。

微软研发的自动翻译可以将一种语言翻译成几十种文字

当然，在“自然用户界面”这一天真正到来之前，人机交互会先在微软所说的“对话式人工智能（Conversational AI）”上有所突破。比如，微软现在推出的智能助理就属于这类。

“我们并不是要让人工智能帮我完成所有的事情，而是让人工智能帮助我和计算机一起完成更加了不起的事情。例如，我们的小娜、小冰，以及英文版、日文版的小冰，都是这样一个目标。这也是微软相对于整个业界走在前沿的地方。”沈向洋说。

而随着人工智能技术的不断进步，自然用户界面技术的逐步成熟，现在流行的搜索引擎这种被动的交互方式将成为过去时。

“搜索注定会变成过去时。这是因为搜索是一个比较被动的过程，需要用户先输入自己问题，然后搜索引擎去理解它。而在人工智能达到一定阶段的时候，用户根本不需要问，计算机就能够知道你需要什么。”沈向洋说，他相信这一天一定会到来的，而且已经不是那么遥远了。

不过，他说在最近的很多年内，搜索还是会有很重要的作用的，而对于微软而言搜索引擎还是不可或缺的，因为它能连接起以后所有人工智能的东西。

让更多的人受益于人工智能

人工智能对于人类社会将产生重大影响，对于很多商业领域将产生颠覆作用，这也是人工智能之所以受到广泛关注的原因。

在沈向洋看来，人工智能对商业领域的影响将首先发生与销售、市场、人力、客户支持和服务等有关的所有环节，它们也将是未来3-5年最有机会、最能产生真正商业价值的领域。微软目前在人工智能的很多技术领域都有研究，比如小冰、小娜，比如搜索引擎、智能助理、智能云，比如针对销售和市场的人工智能以及对技术服务的人工智能。

不过，沈向洋坦言，他对人工智能往前发展微软到底要做出怎样的产品还在思考过程之中。但是，现在可以明确的是，微软会坚决地做搜索，因为它对于微软现阶段还是很重要的;微软也已经下定决心要做好智能助理和小娜；更进一步，微软希望把人工智能做到微软公司的所有产品中去。

在此之上微软的人工智能还有一个大目标，就是要普及人工智能全民化（Democratizing AI），要让更多的人用到人工智能，享受到人工智能给我们带来的技术、商业和用户体验上的好处。比如，微软上线了微软认知服务就是基于微软智能云Azure的。在这个上面提供有25个API，大家可以接入语音、视觉、自然语言或是搜索等各种功能，上线后已经积累了接近100万的开发者。

“我们提出的普及人工智能全民化，是要让全球每一人、每一个开发者、每一个组织，都能用到最新的、最好的人工智能技术，而不是某一个公司或某一个国家具为独有。我们希望每个人都能利用人工智能，成就更多了不起的事情。”沈向洋表示。