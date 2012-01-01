微软是否应该并成功收购Citrix？

据称云和虚拟化供应商Citrix正在再次寻求买家。该公司的长期合作伙伴微软是否会投标整体收购该公司或者收购该公司的一部分？

ZD至顶网软件频道消息：随着长期合作伙伴Citrix Systems表示将寻求潜在的买家，评论员们将不可避免地再次开始讨论关于微软收购Citrix的话题。

彭博社援引匿名消息灵通人士的消息称，Citrix正在与高盛合作寻找潜在的收购者。

Citrix目前由一位前微软高管——Kirill Tartarinov领导，他在2016年1月成为该公司的首席执行官。

微软和Citrix在远程桌面服务方面密切合作多年。双方一直致力于在Azure产品上提供承诺的Windows 10桌面系统，以及提供微软Azure RemoteApp的替代品。

将近十年以来——如果不是更长时间的话——许多行业观察家一直主张并期待微软收购Citrix。

桌面虚拟化专家Brian Madden在2015年指出，这是微软收购Citrix最后的机会。当时，有一家激进的对冲基金瞄准了Citrix，而Citrix也在努力尽可能地将自身整体出售而不是分开出售。

据报道，Citrix管理层在2015年试图说服戴尔购买整个公司。Citrix希望其虚拟化和设备管理产品能吸引人。

我已经联系了微软和Citrix了解最新情况。虽然我不抱任何期望，但如果我听到任何反馈消息，就会更新这篇文章。