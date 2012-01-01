微软是否应该并成功收购Citrix？

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ZD至顶网软件频道消息：随着长期合作伙伴Citrix Systems表示将寻求潜在的买家，评论员们将不可避免地再次开始讨论关于微软收购Citrix的话题。
彭博社援引匿名消息灵通人士的消息称，Citrix正在与高盛合作寻找潜在的收购者。
Citrix目前由一位前微软高管——Kirill Tartarinov领导，他在2016年1月成为该公司的首席执行官。
微软和Citrix在远程桌面服务方面密切合作多年。双方一直致力于在Azure产品上提供承诺的Windows 10桌面系统，以及提供微软Azure RemoteApp的替代品。
将近十年以来——如果不是更长时间的话——许多行业观察家一直主张并期待微软收购Citrix。
桌面虚拟化专家Brian Madden在2015年指出，这是微软收购Citrix最后的机会。当时，有一家激进的对冲基金瞄准了Citrix，而Citrix也在努力尽可能地将自身整体出售而不是分开出售。
据报道，Citrix管理层在2015年试图说服戴尔购买整个公司。Citrix希望其虚拟化和设备管理产品能吸引人。
我已经联系了微软和Citrix了解最新情况。虽然我不抱任何期望，但如果我听到任何反馈消息，就会更新这篇文章。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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