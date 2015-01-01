科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库
ZDNet软件频道应用软件谷歌的DeepMind克服了人工智能中健忘的难题

谷歌的DeepMind克服了人工智能中健忘的难题

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

谷歌DeepMind项目的研究人员报告称，他们的人工智能刚刚变得更加人性化了一些：它现在会记住的事情。

作者：杨昀煦 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年3月18日

关键字：人工智能 谷歌

谷歌DeepMind项目的研究人员报告称，他们的人工智能刚刚变得更加人性化了一些：它现在会记住的事情。

在人工智能进步中需要克服的障碍之一是，你可以训练它完成一项任务，但让它记住它做了什么，并能够在未来使用这些专门知识却完全是另一回事。这被称为“灾难性遗忘”，DeepMind的研究人员表示，他们越来越接近于解决这一难题了。

在一篇博客文章中，DeepMind解释说：“当一个新任务被引入时，新的适应改写了神经网络以前获得的知识。”

简单地说，你可以训练人工智能来识别犬科动物的特征，但如果你想要切换到识别人类，它将不得不重新训练，不会保留其对狗的知识，这一点上人工智能不像人类。游戏玩法也是如此。被创造出来玩扑克的人工智能需要被覆盖后才能成为象棋大师。

DeepMind的研究人员表示，他们跟踪神经科学的研究，以及大脑是如何记住过去最重要的东西，就像动物知道某些危险是因为他们的大脑保留了最重要的数据。

DeepMind的James Kirkpatrick表示，他们已经训练他们的人工智能做到了非常类似的事情，在面对一个新的任务的时候，保留重要的数据，并覆盖不那么重要的数据。Kirkpatrick对The Guardian表示，“如果网络可以重新使用它已经学到的东西，它就那么会做的。”

他们是通过训练人工智能来学习如何顺序玩10个经典的Atari游戏做到这一点的，每个游戏需要不同的策略，但有时需要类似的技能。在学习了如何玩这些游戏——其中包括一些令人难忘的游戏，如Space Invaders and Defender——之后，人工智能学会了把十个游戏中的七个游戏玩得像人类一样好。

同时，研究人员表示，虽然他们已经证明人工智能可以顺序地学习游戏，但这并不意味着会带来更好的结果。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号