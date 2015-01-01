Gartner：2017年应用和基础设施中间件软件市场收入将突破270亿美元

据Gartner称，全球应用集成和中间件（AIM）软件市场的增长速度超过整个基础设施软件市场，预计在2017年的收入将超过270亿美元，相比2016年增加7%。数字商业计划将在2017年推动7％的增长。

据Gartner称，全球应用集成和中间件（AIM）软件市场的增长速度超过整个基础设施软件市场，预计在2017年的收入将超过270亿美元，相比2016年增加7%。

Gartner研究副总裁Fabrizio Biscotti表示：“已有的应用基础设施方法太过僵化、封闭、繁琐，无法支持很多数字化业务的需求。”

Biscotti表示：“移动、大数据、分析、内存计算、云和物联网项目的增加与数字化业务息息相关，需要应用和集成专家投资新的AIM技术。这反过来推动着更新的集成方法在其核心采用新的AIM技术，例如应用编程接口管理和集成平台即服务。”

2016年-2020年全球基础设施软件收入预测（单位：百万美元）

来源：Gartner（2017年三月）

这种转变的核心有三大主要要求。首先，数字化企业机构需要一种开放、灵活且轻量级的模式，可以实现更简单、更快速的配置，以及部署云和内部资源。其次，他们需要结合企业组织内外的各种资源、应用、数据、流程和事物。最后，他们需要自助式服务的中间件，可以从规模上快速地增加或者缩小。

Biscotti表示：“云应用基础设施产品仍然在发展成熟中，但是硬件满足了市场对更高敏捷性、可扩展性、生产力和效率的需求，且好于现有内部的各种选择。不过，比较老的技术往往更适合于更为苛刻的场景。”

2017年新兴细分市场提升AIM软件收入

AIM软件市场分为成熟细分市场和新兴细分市场。成熟细分市场规模较大，大多数被整合到少数几个大型厂商手中。主要收入是来自于维护费用，且增长缓慢，通常增幅为个位数。举例来说，成熟细分市场包括应用服务器和业务流程管理套件。

新兴细分市场包括移动应用开发平台、内存技术网格和平台即服务，等等。这些细分市场规模较小，但是增幅都是双位数，快速的增长与数字业务的增长以及市场对更高敏捷性、可扩展性的需求是保持一直的。新兴细分市场显示出更高程度的碎片化，因为新兴厂商在市场整合之前都在争抢市场份额。

“新兴细分市场促使AIM软件市场的收入增长超过平均水平。那些通过数字化业务寻求竞争优势的企业机构需要应用基础设施和集成的新方法，这个趋势在告诉发展的新兴细分市场中越来越明显。”