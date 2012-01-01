IBM介入认知助手以解决企业设备蔓延的问题

蓝色巨人推出了基于Watson的认知助手，旨在帮助IT管理员管理智能手机、平板电脑、笔记本电脑和物联网设备构成的网络。

ZD至顶网软件频道消息： 涉及到企业的IT管理和安全性，最大的痛点之一是移动设备。绝大多数组织面临的挑战是难以管理和保护大量企业和员工自有的设备，任何错误都可能导致安全性上的风险敞口和网络环境中的随意性。

像其他主要的技术供应商一样，IBM很早就进入了设备管理游戏，但是蓝色巨人现在转向使用Watson帮助企业处理企业设备的扩张问题。

IBM周一在IBM InterConnect大会上宣布发布MaaS360 Advisor，这是一个基于Watson的认知助手，旨在帮助IT管理员通过自然语言和机器学习管理智能手机、平板电脑、笔记本电脑和物联网设备构成的网络。

MaaS360 Advisor解析并关联数据--从合规文档到诸如零日漏洞和恶意软件之类的主动威胁,以分析网络上的设备，并推荐策略、安全补丁和最佳实践以更好地管理和保护它们。该技术基本上是IBM的MaaS360端点管理系统的扩展，并通过IBM Cloud提供。

IBM还在研究如何将Watson的自然语言处理应用于MaaS360平台。例如，管理员可以在对话中询问MaaS360 Advisor有关其企业环境的问题，例如"显示新的安卓平板电脑"或"显示符合Windows 10升级条件的设备"。

IBM表示，最终的目标是构建一个认知助手，帮助将管理保护设备网络的流程自动化。

IBM Security的战略和产品管理总监Jim Brennan表示："企业管理员负责消化大量数据，包括安全漏洞、隐私法规、多操作系统和设备更新以及合规性要求。"他表示，"通过得到Watson支持的MaaS360，我们不仅能够简化和锐化数据，让管理员可以保持控制，还能够改变他们与环境交互的方式。