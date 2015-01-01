3台英特尔NUC支撑一个云平台 阿里云发布ZStack版轻量级专有云

多少台服务器可以构建一个云平台？新发布的阿里云ZStack版表示，不用服务器，三台英特尔NUC或者MAC mini就可以。

ZD至顶网软件频道消息： 多少台服务器可以构建一个云平台？阿里云ZStack版表示，不用服务器，只要三台英特尔NUC或者MAC mini就可以做到。3月28日，2017年第一次阿里云栖大会在深圳召开，在其专有云分论坛上，记者听到了这种近乎疯狂的说法。

三台英特尔NUC或者MAC mini的配置大概就是“英特尔i5+8G内存”，一般来说，这种配置的微型计算机主要是用于家庭影音系统，或者小型办公场景，但是在云栖大会的展台上，阿里云和ZStack却巧妙地用成人手掌大小的设备搭建了一套专有云平台。

据ZStack联合创始人尤永康介绍，一家拥有300多名员工、每月的营业额几十亿的汽车互联网相关的企业，已经用10台MAC mini和阿里云ZStack版搭建了一套专有云，用来处理新业务系统在正式上线前的开发和测试，然后再将系统迁移到阿里云公有云上，目前这家企业甚至没有一个运维人员。

据了解，ZStack是开源的云计算IaaS软件，主要面向的是未来的智能数据中心，通过提供的API来管理包括计算、存储和网络在内的数据中心的各种资源。目前，ZStack已经实现超过350家企业客户服务、管理超过五千台无路服务器、拥有超过1700名社区爱好者。2017年1月，ZStack获得阿里云领投的A轮千万级投资，与阿里云正式达成战略合作关系。

尤永康表示，此次发布的阿里云ZStack版是轻量级、简化版的阿里云IaaS服务，主要面向需求相对简单，或者向公有云迁移前的私有云或混合云的企业级用户。

根据RightScale最新报告显示，2017年用户对于云计算考虑的重要主要包括优化并节省成本、迁移更多应用到云，以及扩大公有云的使用。数据显示，公有云的采用率达到89%、专有云72%、混合云67%，其中，85%的受访企业采用多云的形式，又有80%的专有云的用户主要是轻量级专有云。

尤永康介绍道，所谓轻量级专有云就是“虚拟化+网络自动化+软件定义存储”，ZStack版专有云推荐10台物理机起步，具有部署成本低、周期短，运维和操作简单的特点，并且还可以根据用户需求，扩展到10万+台物理机，实现灵活的纵向和横向扩展。

据悉，ZStack版专有云功能主要包括：

提供IaaS平台服务，支持VMWare和KVM；

自动管理服务器、存储设备和网络资源；

围绕云主机提供快照、克隆和高可用功能；

支持本地存储、镜像仓库或分布式存储；

基于VLAN、VXLAN网络隔离，支持防火墙；

支持扁平网络和云路由网络，支持IPSec隧道；

支持多账户、LDAP认证和计费功能；

支持实时监控、日志审计和故障告警。

值得一提的是，针对混合云环境，ZStack版专有云网络还可以通过专线或者IPSec与阿里云公有云VPC联通，其管理节点可以管理专有云和阿里云公有云。同时，ZStack版专有云可以直接无缝升级到最新版本，这也是与以服务形式提供的云计算的显著区别。