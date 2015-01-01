百度公司于硅谷设立第二座AI研究中心

百度公司正准备将硅谷内对于人工智能人才的争夺提升至新的层次——不过中国技术巨头最近刚刚失去了其首席科学家兼机器学习专家Andrew Ng。作为全球最大中文搜索引擎的所有者，百度公司于上周五公布计划在桑尼维尔开设研究机构...

ZD至顶网软件频道消息：百度公司正准备将硅谷内对于人工智能人才的争夺提升至新的层次——不过中国技术巨头最近刚刚失去了其首席科学家兼机器学习专家Andrew Ng。

作为全球最大中文搜索引擎的所有者，百度公司于上周五公布计划在桑尼维尔开设研究机构，旨在寻求新的方法以利用神经网络并开发自动驾驶车辆软件。根据彭博社的报道，该园区所在位置距离百度目前位于硅谷的AI中心只有一英里远——后者于2013年建成，并随着一年后Ng的入驻而迎来新一轮规模扩展。目前这里拥有约200名工程师，并被百度视为自动驾驶车辆技术的重点研发区域。

作为规模扩张工作的一部分，这两座设施将在微软公司亚洲研究院前任部门负责人张雅琴(Ya-qin Zhang)的领导下进行。其在新角色上面临的最大挑战在于如何为第二座百度AI研发中心招募必要的约150名AI技术专家，特别是考虑到其它技术巨头对于此类专业人士的旺盛需求。目前人才市场对于此类从业者的争夺相当激烈，迫使中国搜索巨头甚至不得不对在职员工进行挖角。

就在上周，中国网络巨头腾讯控股公司披露称，其已经成功拉拢到原百度大数据实验室机器学习专家张桐引领腾讯方面的AI部门。而就在张桐离职后一周，搜索巨头再次失去另一位杰出成员：Andrew Ng——这位业界大牛在加入百度之前曾作为斯坦福大学与谷歌公司的自动语音与图像识别领域先驱。

当然，中国搜索巨头绝不是惟一一家遭遇AI人才短缺问题的企业。Facebook公司一直在积极对竞争对手旗下的研究人员开展猎头，并着手为现有员工提供技术培训以填补招聘工作中的空白。百度公司最近亦开始加强自身人才招聘工作，根据报道指出，其甚至愿意为乐于前往中国的科技人员提供高达15%的加薪——很明显，中国的AI人才短缺问题较美国更为显著。

其它技术巨头亦开始着眼于硅谷之外特色人才。微软公司最近亦宣布计划在蒙特利尔建立新的研究中心，因为这里比其它城市拥有更多深度学习研究人员。