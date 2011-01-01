Salesforce吸引到Transamerica成为其金融服务云客户，同时新增爱因斯坦AI方案

Salesforce公司已经为其金融服务云成功吸引到又一家大型客户，同时亦计划利用爱因斯坦(Einstein)AI以加强各位咨询服务人员的关系管理能力。Salesforce公司表示，其已经为自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network这一大型客户...

ZD至顶网软件频道消息：Salesforce公司已经为其金融服务云成功吸引到又一家大型客户，同时亦计划利用爱因斯坦(Einstein)AI以加强各位咨询服务人员的关系管理能力。

Salesforce公司表示，其已经为自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network这一大型客户，而这套金融服务云亦刚刚完成更新以引入爱因斯坦人工智能平台。

对于Salesforce公司而言，最大的挑战是考虑如何将已经在长期使用大量客户关系管理产品的金融服务企业转化为自家专注于垂直市场的云方案使用者。Salesforce公司金融服务部门总经理Rohit Mahna表示，目前正有越来越多企业由内部横向应用程序投身于更具行业专注度与针对性的云平台。

Transamerica公司此前曾拥有多套客户系统。Salesforce公司的产品将负责为Transamerica的各位咨询师、代理以及客户提供一套统一的客户管理平台。这项迁移策略由德勤事务所负责规划。Salesforce公司目前已经在其云环境中吸引到全球十大财富管理企业中的九家，外加一系列美国与欧洲银行机构。

简而言之，Transamerica公司希望跨越多种渠道将全部客户汇总为一套完整视图。

根据Salesforce方面的介绍，此次添加的爱因斯坦AI方案旨在帮助金融咨询师将客户与家庭关系同多种可视化工具对接起来。这些关系图谱将帮助咨询师通过家庭关系对于客户生活建立更为全面的观点。

“金融服务企业正在重新回归基础，即重点关注如何管理与客户以及家庭的关系，”Mahna表示。“对于关系的投资才是最好的投资。”

金融服务领域目前已经出现了一些新的趋势性效应。Slaesforce公司表示，首先，未来30年内将有总值达6万亿美元的财富因婴儿潮一代的老去而易手。那么这笔巨额资金的未来管理又将面临哪些变化与挑战?金融服务企业需要更多地关注这种家庭关系转化，并利用人工智能及其它技术建立联系。

Salesforce公司的Financial Services Cloud配合爱因斯坦AI将能够实现以下能力：

· 根据情绪分析通过客户对竞争对手的描述及整体参与度获取洞察结论。爱因斯坦项目的负责人将允许咨询师在适当时间与客户进行联系。

· 关系构建工具能够对客户及其家庭进行统一化管理。另外，其还将在未来逐步添加更多组合以涵盖多个家庭、信托与商业团体。

· 对家庭关系进行映射以实现客户“家庭财富生态系统”与金融帐户可视化。

总体来讲，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud将利用人工智能帮助咨询师们更为科学地管理时间。举例来说，如果出现任命性质的委托书，那么我们最适合选择怎样的时间点与被委托方取得联系?对于希望成功达成业务目标的咨询师而言，时间的正确选择无疑极为重要。