IDC：今年全球认知和人工智能系统支出将突破125亿美元

IDC预测，2017年认知和人工智能（AI）系统的全球收入将达到125亿美元，相比2016年增加59.3%。未来五年，企业在认知和人工智能解决方案上的全球支出将继续显著增加，到2020年实现54.4%的复合年增长率，收入将突破460亿美元。

ZD至顶网软件频道消息：据IDC全球半年度认知人工智能系统支出指南的更新信息预测，2017年认知和人工智能（AI）系统的全球收入将达到125亿美元，相比2016年增加59.3%。未来五年，企业在认知和人工智能解决方案上的全球支出将继续显著增加，到2020年实现54.4%的复合年增长率，收入将突破460亿美元。

IDC认知系统和内容分析研究总监David Schubmehl表示：“基于认知计算、人工智能和深度学习的智能应用是下一波变革消费者和企业工作学习方式的技术。这些正在认知/人工智能软件平台上开发和实施的应用提供的工具和能力，可以通过使用认知系统、机器学习和人工智能来进行预测、推荐和智能助理。认知/人工智能系统正在快速成为IT基础设施的关键组成部分，所有企业都需要了解并规划采用这些技术。”

从技术的角度来看，认知应用将是2017年支出最大的领域，认知应用包括具有认知能力的流程和行业应用，可以自动学习、发现、推荐和预测。认知/人工智能软件平台提供了分析、组织和访问的工具和技术，以及基于一系列结构化和非结构化信息的咨询服务，今年的投资额将达到25亿美元。在认知相关的IT和业务服务支出将超过35亿美元，专门的服务器和存储采购金额将超过19亿美元。这些领域都将在预测期内实现强劲增长，其中以认知应用增幅最大，5年复合年增长率为69.6%.

今年投资金额最高的认知/人工智能使用实例包括：“质量管理调查与推荐系统；诊断和治疗系统；自动客户服务代理；自动威胁情报和预防系统；欺诈分析和调查。综合来看，2017年这五个使用实例将占到一半的认知/人工智能系统支出。到预测期末，诊断和治疗系统支出的放缓，将使其落至第5的位置。2015年到2020年预测期内支出增长最快的使用实例是公共安全和应急响应（复合年增长率为85.5%）以及药物研究与发现（复合年增长率为74.2%）。”

IDC客户洞察和分析研究经理Marianne Daquila表示：“预计所有行业的认知和人工智能系统支出都将实现双位数的增长，但是增幅大小取决于特定的使用实例如何更好地解决现有的和未来的业务优先级问题而异。支出最高的两个受监管市场例如银行和证券投资服务是早期的增长推动力，这两个金融行业将占到1/4的全球认知/人工智能解决方案支出。严格的合规性要求是这些行业的主要推动因素，因为他们寻求在欺诈和风险检测的创新技术。此外，这些领域的公司正在采用基于认知的项目顾问和建议，以更好地将产品与客户匹配起来。此外，制造、零售和医疗也是预测期内支出会呈现非常强劲增长的几个领域。”

从地域上看，美国是迄今为止认知/人工智能支出最大的市场，2017年的总收入将达到97亿美元。欧洲、中东和非洲（EMEA）目前是第二大地区，但是亚太地区支出的强劲增长（包括日本的复合年增长率为107%）将使其在2020年前赶超EMEA。