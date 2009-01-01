业务上云 湖南中大用方法论夯实数字化转型步伐

企业业务上云，湖南中大建设工程检测技术有限公司不是第一个吃螃蟹的，但是对于上云，他们却有一整套方法论。

ZD至顶网软件频道消息：企业业务上云，湖南中大建设工程检测技术有限公司（以下简称中大检测）不是第一个吃螃蟹的，但是对于上云，他们却有一整套方法论。



关于数字化转型的思考

中大检测成立于2002年，主要从事道路、桥梁、隧道、岩土、水利、地基、材料、幕墙、结构与鉴定等领域的检测、勘察及技术咨询服务，目前拥有员工320人，下设湖南中加土木工程加固技术有限公司、湖南测智科技有限公司、湖南科太咨询有限公司、湖南安测建筑劳务有限公司4家全资子公司，业务服务以湖南为中心辐射全国十多个省市。



经过多年发展，中大检测在地域和业务范围上实现了快速扩展，但是传统检测方式也给公司提出了不大不小的难题。中大检测公司董事长尹小波介绍道，传统的检测方式多采用人工的检测方式，这种方式存在的问题是工作量比较大，检测的数据也很难实时传输、收集、管理，尤其是一些工人难以到达的现场，例如危楼、地震现场等，人工检测工作的难度比较大。

湖南中大建设工程检测技术有限公司董事长尹小波

尹小波认为，数字化转型是企业发展的必然趋势，“现在，公司提出了互联网+检测，也就是检测手段和仪器的智能化、实时化、在线化，这在全国范围来说都是质的飞跃。”据了解，为了实现智能化、实时化、在线化检测，中大检测自主研发了基于物联网技术的智能检测设备，在一定程度上解决了人工检测存在的难题。



此外，中大检测还将构建以“互联网+”检测模式下的数字化实验室大数据PaaS平台，深挖数据的巨大价值。据了解，目前中大检测公司每年产生的检测报告数以百万计，其中蕴藏了大量数据价值，但是以目前中大检测的信息系统，不仅无法实现对这些拥有巨大价值的数据进行集中、规范化的管理，就更不要提进行数据分析了。尹小波遗憾地表示，目前全国范围内也没有一家检测公司可以实现规范化的检测数据库。



检测数据产生的价值对于任何一家检测公司来说都将是一座金矿。尹小波介绍道，数据的价值可以任何业务领域发挥作用，例如，对于对老建筑的评估、加固、维修、维护等可持续性的长线业务，都要基于大数据分析与服务。目前，一些国外的工程检测公司在对一个大型建筑物进行检测后，会根据检测数据定期通过邮件等方式回访，提醒物业对建筑物进行及时的管理、维修与维护。



用方法论做到稳扎稳打

不过，数字化转型不能一蹴而就，对于中大检测公司来说，在实现互联网+检测和检测大数据价值挖掘等业务转型之前，先要对现有业务进行梳理和集中管控。



尹小波介绍说，中大检测公司的快速发展让原本缺乏规范化的公司管理已经捉襟见肘。主要体现在中大检测内部各部门之间协同联动困难、职责不清，难以体现整个企业一盘棋的思想；项目管理粗放，不仅缺乏体系化的风险管理，对项目全过程的费用控制能力不足，同时，项目绩效无法准确评估，考核体系不合理；财务管理方面也面对来自公司规模快速扩张、跨地域运作的压力，需要进一步加强和完善以项目为视角的管理会计分析；再加上，公司未来的上市计划也对财务管理提出了标准化、流程化、规范化的严格要求。种种原因都要求中大检测重新审视自身的业务管理系统。



2016年10月，中大检测公司与上海今日信息科技有限公司（简称今日信息）合作，基于甲骨文SaaS服务中的Oracle ERP云，开发了集团一体化管理平台，将业务全面部署到云端。项目分为两个阶段，第一阶段主要部署甲骨文财务云、项目云及费用云，第二阶段将结合云应用的可扩展性，部署人力资源云和采购云。



为了确保最终目标，在业务上云的过程中，中大检测还采用了一整套方法论对项目创建、实施进行合理规划。



今日信息公司的相关负责人表示，中大检测在构建未来集团信息系统之初主要考量了多方面的因素，包括中大集团企业发展模式，运营管控的因素、业务运营模式、客户和竞争对手的因素、信息技术发展趋势、管理信息系统平台成熟度等。

中大检测集团管理平台

目前，中大检测的产业链内采取了多元化的发展模式，包括道路、桥梁、隧道、岩土、水利、地基等多个领域内的检测、勘察业务，各自的业务单元存在一定的差异，因此在考虑到这点，集团在强化集团统一策略、集团财务及运营一体化的同时也要允许业务单元存在一定差异。另外，考虑到业内标杆企业均走EPC的管理信息系统平台路线，中大检测在集团运营模式方面则也按EPC模式进行业务梳理和行业最佳实践对标、协同一体化运营管控。最终确定了基于云计算落地管理信息系统平台、延展、支持多样化设备访问、更好报表及分析平台工具，并利用融合数据技术构建基础方案，落实行业性应用价值分析的项目实施目标。



其次，针对流程诊断、流程优化、IT规划和系统选型四个部分进行模式设计，并获得中大数字化转型所必需的一体化管理架构和集团管理平台设计。再次，在实施过程中明确策略与成功因素关系和项目管理要素，并强化知识转移及内部培训，最终以成熟管理信息系统平台为导向快速进行方案构建。最后，对系统进行持续优化。



尹小波表示，对比传统软件，甲骨文完整的云方案可以支持企业的全面信息化需求，不仅在项目实施和部署的过程中，能够以更短的时间上线，同时基于同一平台的云方案可以实现各业务系统间的连接，未来公司的数字化实验室大数据平台也将基于甲骨文标准、统一的PaaS平台进行构建。



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