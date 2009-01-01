谷歌：我们超高速AI芯片已然碾压竞争对手

谷歌公司在去年5月的I/O开发者大会上公布了其正在内部开发的芯片方案，且专门用于运行人工智能型工作负载。消息一出，即引起技术行业的高度关注。近一年之后，搜索巨头终于开始将该处理器与商业解决方案加以匹配。

ZD至顶网软件频道消息：谷歌公司在去年5月的I/O开发者大会上公布了其正在内部开发的芯片方案，且专门用于运行人工智能型工作负载。消息一出，即引起技术行业的高度关注。近一年之后，搜索巨头终于开始将该处理器与商业解决方案加以匹配。

谷歌公司研究团队的成员们今天发布了一篇论文，宣称该系统在多个重要方面成功击败目前同一领域中的重量级中央处理器与图形处理单元竞争对手。其中一项为功耗水平，该芯片所采用的Tensor处理单元相较于英特尔Haswell CPU与英伟达Tesla K80 GPU可实现每瓦30至80倍的处理能力提升。

谷歌公司的TSU亦同样处于业界先进水平。内部测试结果显示，该芯片能够在处理AI工作负载时持续提供远超其它商用型替代方案的性能水平——提升幅度达15到30倍。谷歌公司在试用期间曾用于测试的项目之一——论文中仅将其命名为CNN1——则可实现70倍的运行速度改善。

谷歌公司的工程师们已经将以上一切功能特性整合至一块比英伟达K80体积更小的芯片之上。其接入一块能够与谷歌内部数据中心所使用之定制化服务器机架的内部磁盘驱动器插槽相适配的主板当中。根据搜索巨头的介绍，目前该公司拥有超过100个内部团队正在使用TSU以支持其街景视图及其它关键服务的语音识别功能。

谷歌公司并非惟一一家根据自身特定需求进行芯片优化的网络巨头。事实上，微软公司与Amazon也同样在委托英特尔为其打造定制化处理器，从而支撑其公有云服务。另外，零售巨头还拥有一家名为Annapurna Labs的子公司，专门销售用于网络设备的专用型芯片。

值得一提的是，这些芯片已经开始实际用于处理AI工作负载，谷歌将这种处理能力称为“推理”。Moor Insights & Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead指出，目前机器学习模型的训练过程仍然需要消耗大量服务器设备内的CPU与GPU资源。