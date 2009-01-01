Next 2017：Google Cloud是公有云领域的强有力竞争者

近几年来，Google一直致力于在企业云领域的发展。在Next 2017大会上，有超过11000名客户、合作伙伴、开发者和分析师在现场了解了更多关于Google Cloud的最新进展。下面就是我们从CIO和CTO角度的快速评估...

ZD至顶网软件频道消息：近几年来，Google一直致力于在企业云领域的发展。在Next 2017大会上，有超过11000名客户、合作伙伴、开发者和分析师在现场了解了更多关于Google Cloud的最新进展。下面就是我们从CIO和CTO角度的快速评估：

Google Cloud作为公有云厂商的企业定位是有潜力的。Google在云平台细分市场的主要竞争对手包括AWS、Azure和IBM。在我们的印象中，Google在企业级领域提供比其他厂商更为卓越的技术——但这并不是全部。Google在IaaS（基础设施即服务）方面讲了一个很好的故事，但是PaaS能力是在AWS之后。Google目前还没有赶超AWS或者Azure，但是它有很好的机会成为强大的竞争对手。

Google Cloud将AI融入了自己的云产品中。Google知道，认知能力将成为云厂商的下一个战略差异点。它的战略是利用巨大的数据宝藏来帮助客户获得洞察，利用这个洞察来推动收入。如果执行得好，这将让Google拥有强大的竞争优势。为了加强其AI能力，Google最近从斯坦福大学借调了斯坦福人工智能实验室及视觉实验室的总监。但是将学术能力转化为业务成果并不容易。在合作伙伴生态系统的帮助下，Google可能会创建一个与IBM Watson相竞争的认知云平台。Google Cloud公布了自己的早期AI客户，包括Airbus、Evernote、HSBC和USAA。我们期望Google继续投资AI技术能力，在这个领域开拓市场差异化。

Google Cloud并不提供部门洞察或者部门特定的业务流程技能。为了公平期间，Google也不假装自己拥有这方面的专业能力。Google是一家技术提供商，依赖合作伙伴提供垂直行业的经验。为了取得进展，Google必须改进自己对B2B和B2C要求与期望差异的理解。伟大的技术才能让你走得更远。此外，Google必须展示它能够将其产品扩展至全球，并阐述它如何许许多多不同的、日益增长的监管和合规性挑战。

Google Cloud的系统集成商（SI）合作伙伴正在重新设计业务流程。那些正在寻求一家业务流程解决方案提供商的CIO和CTO，将需要考虑能够提供平台服务的厂商，例如IBM。Google显示出学习AWS的迹象，后者在几年前在面向“企业”的售卖方面还很弱。AWS选择售卖按需的工具套件，而不需要与IT部门进行冗长的沟通，以及设计全球系统集成商的成本较高的实施交易。AWS搭建了一个解决方案和系统集成商合作伙伴网，在平台上构建和运行服务，向企业解释这种平台。与AWS一样，Google致力于在系统集成商之间扩大自身合作伙伴生态系统，帮助这些合作伙伴向企业售卖产品。虽然Google已经与Accenture、Deloitte和PwC都建立了合作伙伴关系，同时仍在搭建更为广泛的生态系统。尽管Google在这个领落后于竞争对手，但它有资源追赶上。

Google Cloud必须改进自己向C级购买者传递的信息。毫无疑问，Google是一家优秀的科技公司，但是这次活动给人最突出的印象就是，Google Cloud在整体企业信息传播方面有很大的空间。虽然Google Cloud在这次活动上行发布了100项技术公告，但基本上不是为了让CIO或者CTO了解新战略合作伙伴格局的。为了云方面取得成功，Google需要改进讲故事的方式：Google Cloud的叙述必须着重于战略业务成果，展示如何与客户合作推动收入，以及将Google惊人的技术能力打包成连贯一致的产品套件以取得业务成功。