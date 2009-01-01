AWS面向旗下客户开放亚马逊Lex人工智能平台

AWS称亚马逊Lex人工智能服务面向旗下所有客户开放，客户可利用该服务构建应用程序。亚马逊Lex的机器学习技术和亚马逊Alexa相同。应用程序利用亚马逊Lex拥有的算法功能可建立对话及处理语音和文本。

ZD至顶网软件频道消息：AWS称亚马逊Lex人工智能服务面向旗下所有客户开放，客户可利用该服务构建应用程序。

亚马逊Lex的机器学习技术和亚马逊Alexa相同。应用程序利用亚马逊Lex拥有的算法功能可建立对话及处理语音和文本。

对于AWS而言，Lex面向广大的客户基群开放可以扩大系统规模。谷歌、微软和Facebook都在力推自己的人工智能平台。和大多数的科技一样，能够吸引最多开发者和现实世界应用程序的人工智能平台通常会成为赢家。

亚马逊Lex的另一个重点：AWS提供的人工智能是托管服务。因此，更多的企业可能会试用Lex和构建应用程序。以前未能构建和部署语音识别和自然语言应用程序的公司现在可以一试牛刀，而且可以构建具规模的系统。假若AWS 在Lex上取得成功的话，Lex则可以被置入数个人工智能应用引擎里。

开发人员利用亚马逊Lex可以构建对话应用程序，对语音或文本输入进行解析。这些会话应用程序可以部署在移动设备或诸如Facebook Messenger和Slack等服务的机器人里。

几个要点：

Capital One、Freshdesk、 Hubspot、Liberty Mutual、Ohio Health和Vonage等 AWS参考客户均是以亚马逊Lex为基础构建的。

Lex是与云提供商AWS的无服务器托管服务AWS Lambda整合在一起的。

亚马逊Lex和Salesforce、Marketo和QuickBooks等SaaS应用程序之间有连接器可用。

下图是亚马逊Lex的一些定价:

亚马逊Lex消息发布的同时，正在旧金山召开AWS峰会亦传出不少新闻。综合如下:

AWS宣布推出亚马逊红移光谱（Redshift Spectrum）功能，红移客户可利用红移光谱功能对自己的Amazon S3数据进行SQL查询操作。客户利用红移光谱可查询Amazon S3存储数据湖里的非结构化数据。

AWS推出亚马逊DynamoDB加速器。DynamoDB加速器为托管内存缓存服务，可以提高DynamoDB的响应时间性能。

亚马逊极光（Aurora）发布开放预览版，亚马逊极光兼容PostgreSQL。