人工智能大火，人才培训迅速跟进——慧科发布“人工智能AI+”教育解决方案 

4月20日，慧科集团携手微软、阿里云、百度等知名企业发布国内首个 “人工智能AI+”教育解决方案，大连理工大学、华南理工大学、西安交通大学、北京航空航天大学、山西农业大学、北京城市学院等知名高校和慧科集团旗下开课吧职业培训模块率先落地该方案。

ZD至顶网软件频道消息： 4月20日，慧科集团携手微软、阿里云、百度等知名企业发布国内首个 “人工智能AI+”教育解决方案，大连理工大学、华南理工大学、西安交通大学、北京航空航天大学、山西农业大学、北京城市学院等知名高校和慧科集团旗下开课吧职业培训模块率先落地该方案。

“人工智能AI+”教育解决方案落户高校签约仪式

“人工智能AI+”教育解决方案面向高校，主要提供不同层次人才培养体系、教学方案、实验室与配套环境搭建方案，以及线上线下融合式职业人才培训方案。课程内容以人工智能为核心，与云计算、大数据、智能硬件等领域相互交叉融合，强调人工智能在各个行业的应用。慧科集团自创立以来，推出了全国首个云计算、大数据等多个领先的前沿领域教育解决方案，取得巨大成功和积极社会反响。本次联合人工智能与数据科学领域领军企业微软、阿里云、百度推出“人工智能AI+”教育解决方案，是慧科集团继续引领新科技领域教育产品研发和创新人才培养体系的又一次有力践行。人工智能及相关产业的急速扩张，带来巨大的人才缺口。据悉，全球目前仅拥有约 25 万名人工智能专业人才，而人工智能与各传统行业、新型行业相互渗透， 从与人工智能深度交叉的数据科学领域来看，未来3~5年，中国需要180万数据人才，但目前也只有约30万人，人工智能垂直及交叉领域极小的人才存量远无法满足整个产业稳健增长的宏观需求。“人工智能AI+”教育解决方案的发布与落地，是响应国家重大战略号召，坚定践行工程教育转型升级，培养新工科人才的体现，也将助力人工智能时代人才大生态的建设 ，以源源不断的生态人才储备来支持人工智能及交叉行业的发展。

慧科集团合伙人、集团首席战略官、慧科研究院院长陈滢博士发布 “人工智能AI+”教育解决方案

去年10月，慧科集团在2016中国高等教育创新大会上发布 “人工智能”综合教育解决方案，随后在多所高校落地实施，本次基于先期方案，进一步融入人工智能商业实践、技术实践及交叉学科内容，携手人工智能行业翘楚微软、阿里云、百度等知名企业及国内知名高校联合打造内容涵盖人工智能、云计算、大数据、智能硬件等多方面的 “人工智能AI+”教育解决方案。对于硕士层次，侧重培养能够将商业与机器智能有机结合的高端人工智能及数据科学家人才；对于本科层次，侧重培养对自然语言、图像识别、语音识别、计算机视觉等技术有充分理解，并能够应用数据为人工智能提供模型基础的人才；对于专科层次，考虑到人工智能应用的算力、算法和数据三个维度，侧重培养学生应用大规模数据实现数据可视化，以及调用技术厂商的人工智能API编程接口开发智能的商业应用能力。作为“人工智能AI+”教育解决方案的一部分，慧科集团将与微软联合推出“人工智能与数据科学” 专业共建及培训认证项目培养“智能+数据”的应用型人才，与阿里云联合推出数据科学人才森林项目培养“人工智能+行业”的应用型人才。

微软培训与认证事业部全球区总裁Kyle Uphoff表示，微软作为全球最大的软件公司，对新技术人才的培养十分重视，微软培训及认证体系也处于IT行业技能培训领导地位。2016年微软便率先在全球推出面向未来数据科学领域的“专业学位认证计划”。基于共同的产学合作创新理念，慧科集团加入微软全球的培训及认证合作伙伴计划，并将慧科自主研发的云计算、大数据、人工智能等人才培养体系与微软全球领先的人工智能及数据科学课程内容体系深度融合，作为“人工智能AI+”教育解决方案的一部分，推出“人工智能与数据科学”的专业共建及培训认证项目，该项目课程体系采用模块化设计思想， 分为“数据科学基础”，“大数据核心技术”，“人工智能应用实战”，“人工智能项目实战”四大模块，同时实施混合式创新教学。

阿里云目前已有 8000+ 合作伙伴，230 万+付费用户，人才缺口超过 50 万，产业大生态已具雏形但遇人才荒。基于共同的人才培养目标，阿里云与慧科于2015年启动阿里云大学合作计划，共推“云计算与数据科学”教育解决方案，受到高校的高度认可。此次合作升级，联合研发“人工智能AI+”教育解决方案，并共同推出数据科学人才森林项目，旨在打造一流的大数据人才生态，同时阿里云将提供成熟的大数据实训平台解决方案供学生实践。

高校代表大连理工大学软件学院副院长李凤岐教授表示，随着科学技术的不断发展，人工智能新一波高潮势不可挡。作为一个跨学科、跨专业且强调面向应用的科学技术领域，人工智能人才的培养前所未有的更注重产学研联动。高校作为产业人才储备的摇篮，有义务加快培养当前产业急需人才。大连理工自2012年与慧科合作，已经培养了一批具有扎实理论基础和较强技术实践能力，能够从事前沿科技领域相关工作的高端人才。希望通过此次落地“人工智能AI+”专业方向，能够持续推进大连理工软件学院的教育创新改革，不断完善校企联合培养人才的体系，推动新工科建设，服务好区域经济的转型升级。

慧科集团共同创始人、CEO岳喜伟表示，自成立以来，慧科凭借其独特的创新教育理念、技术及先进的教育研发方法论，第一时间将最前沿的技术转化为教育解决方案输送给高校，与高校共建前沿新兴专业、教学与实践平台，在前沿新兴产业和未来技术领域建立了成熟的人才培养体系并积累了校企合作生态资源，并通过成立中国教育创新校企联盟推动产教融合进程。未来几年是人工智能在大数据以及感知交互领域全面渗透的时期，我们将真正迎来“人工智能+”时代。产业发展，人才先行，本次“人工智能AI+”教育解决方案的发布，是慧科与微软、阿里云、百度等企业进一步深度合作基础上对泛人工智能学科人才培养的创新，希望通过本次多边多元的升级合作，能够打造出具有国际竞争力的人工智能高质量教育，极大填补面向未来技术的产业人才缺口。