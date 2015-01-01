机器学习数据管理初创公司SafeGraph融资1600万美元

位于旧金山的机器学习数据管理初创公司SafeGraph刚刚融资了1600万美元，由IDG Ventures USA领投，其中包括超过100位高调的个人投资者。在这个不同寻常的A轮融资中，投资者包括Peter Thiel、Adam D’Angelo、Romesh Wadhwani、Eric Cantor、KT zu Guttenberg..

ZD至顶网软件频道消息：位于旧金山的机器学习数据管理初创公司SafeGraph刚刚融资了1600万美元，由IDG Ventures USA领投，其中包括超过100位高调的个人投资者。

在这个不同寻常的A轮融资中，投资者包括Peter Thiel、Adam D’Angelo、Romesh Wadhwani、Eric Cantor、KT zu Guttenberg、Prince Turki Al Saud、Jack Dangermond、Barry Sternlicht、Pete Briger、Naval Ravikant和Nicolas Berggruen。

SafeGraph创建于2016年，构建和维护的数据集可以用于加速机器学习和人工智能。该公司的目标是通过提供访问分析过去以预测未来的大型数据集，帮助回答各种问题。它的首款产品是一个地理空间数据平台，旨在为城市规划者、零售商、学术研究人员、营销人员以及投资者获得准确的记录，以了解人类运动的情况。

SafeGraph目前还没有公布最初的合作伙伴或者客户都有谁，但是该公司首席执行官Auren Hoffman表示，该公司的业务开发计划包括广告和市场营销。

Hoffman将A轮融资描述为“非常规公司的非常规融资”。他补充说：“大多数公司不会在首轮就融资1600万美元，而且不会引入超过100名独立投资者以及一个最顶级的VC，但是我们不是一家传统的公司。”

在一家公司的A轮融资中就引入100个独立投资者的确不同寻常，从管理的角度来说可能是一场噩梦。但是Hoffman认为，这些投资者中很多是来自于广告业，或者他的上一家公司LiveRamp，为他们提供了可以寻求建议的知识库。