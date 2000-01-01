新的IBM Cloud服务使用Watson来生成视频元数据

IBM周一宣布推出一款新的、由Watson支持的云服务，这次推出的这项服务计划分析视频元数据。该服务旨在帮助媒体公司和广告客户更好地定位他们的视频内容。

ZD至顶网软件频道消息：IBM周一宣布推出一款新的、由Watson支持的云服务，这次推出的这项服务计划分析视频元数据。National Association of Broadcasters Show（国家广播电视节目协会）宣布这项服务应该能够帮助内容提供商和广告商找到吸引目标受众的方式。

该服务将利用Watson的认知能力来提取元数据，例如关键字、概念、视觉图像、语气和情感语境。它使用一系列Watson API，包括：Tone Analyzer（语音分析器）、Personality Insights（个性洞察）、Natural Language Understanding（自然语言理解）和Visual Recognition（视觉识别）。它也可以将视频分割成逻辑场景。

例如，运动网络可以使用该服务来快速并自动地识别和打包用于广告中的篮球相关的快乐场景内容，而不是让人手动选择要使用的视频片段。

IBM表示，该公司人工智能提供的功能在视频分析市场上是独一无二的。该公司表示，鉴于通过各种设备在云端上传的内容越来越多，企业要想从中获取有用的见解正在变得更加困难。

IBM全球电信、媒体和娱乐行业的总经理Steve Canepa在一份声明中表示：“我们看到多屏幕内容和观看选项的巨大增长正在为M&E公司提供重要的需求，改变内容的开发和交付方式，以应对不断变化的观众行为。”

今年晚些时候提供的这项服务将以IBM以前对Watson可以为媒体和娱乐行业提供服务的研究为基础。去年，IBM利用Watson生产电影预告片，而今年早些时候，Watson技术则成为高尔夫球锦标赛的亮点。