Gartner：安全因素促使85%的企业年底开始部署Windows 10

根据Gartner的一项研究，向Windows 10的迁移预计要比此前操作系统更快，有85%的企业将从2017年底开始部署Windows 10。

ZD至顶网软件频道消息：根据Gartner的一项研究，向Windows 10的迁移预计要比此前操作系统更快，有85%的企业将从2017年底开始部署Windows 10。

在2016年9月到12月期间，Gartner在6个国家（美国、英国、法国、中国、印度和巴西）的1014名参与Windows 10迁移决策的受访者展开调查。

Gartner研究总监Ranjit Atwal表示：“企业组织意识到向Windows 10迁移的需求，而且Gartner在2015年到2016年展开调研期间，企业组织评估和部署Windows 10的总体时间已经从23个月缩短到21个月。大型企业要么已经开始了Windows 10升级，要么推迟到2018年进行升级。这可能反映了传统应用向Windows 10的过渡，或者在Windows 10迁移之前取代这么传统应用。”

当被问及促使他们向Windows 10迁移的原因时，有49%的受访者表示，改善安全状况是迁移的主要原因，此外还有云集成能力（38%），但是批准预算并不容易。

“Windows 10并没有被视为当务之急的业务关键项目，有1/4的受访者预计会出现预算问题，这并不奇怪。”

“受访者的设备采购意向显著增加，因为企业组织看到有针对Windows 10优化的第三代和第四代产品，具有更长的电池寿命、触摸屏和其他Windows 10功能。采购可转换式笔记本电脑的意向也越来越高，因为企业组织从测试及试点阶段开始进入采购及部署阶段，”Gartner首席研究分析师Meike Escherich表示。