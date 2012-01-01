金山云携手英特尔强势进入大数据和人工智能领域 

日前，金山云就一口气推出了大数据分析平台和人工智能平台，来迎接大数据和人工智能的市场爆发。这两个平台都是基于金山云交付，由金山云联手英特尔共同打造。目前这两个产品都已经进入公测阶段，不久即可商用。

至顶网软件频道消息：云计算行业仍是一个高速成长中的市场，根据工信部近期印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》，到2019年我国云计算产业规模计划达到4300亿元。在众多推动这个产业成长的因素中，来自大数据与人工智能应用的需求不得不提。实际上，各大云计算服务提供商已经敏锐地预见到了这个需求，也正在积极准备之中。日前，金山云就一口气推出了大数据分析平台和人工智能平台，来迎接大数据和人工智能的市场爆发。这两个平台都是基于金山云交付，由金山云联手英特尔共同打造。目前这两个产品都已经进入公测阶段，不久即可商用。

剑指人工智能

金山云成立于2012年，是国内领先的公有云服务厂商和最大云存储提供商之一，同时，金山云还是国内最大的游戏云的平台，和中国手游、畅游等进行了非常紧密的合作。不过，金山云并不满足于这些成绩，而是有着更大的追求，这就是要发力大数据、人工智能，成为市场的引领者。

“我们将云的发展分为三个发展阶段：云计算、大数据以及人工智能，金山云的未来也将按照这三个阶段布局。”金山云大数据和AI技术总监张东进表示。

金山云大数据和AI技术总监张东进

张东进进一步解释说，云计算阶段就是以IaaS和虚拟化等技术为核心支撑，让企业将其业务放到云端，来降低企业的部署成本，并加速企业业务的发展。接下来，云上会产生很多数据，这个时候就要有利用这些数据驱动企业进行决策的能力，即以Hadoop为代表的大数据平台，这是我们的第二个阶段，也是当前的阶段。第三个阶段是人工智能，也就是让数据产生智能。

“人工智能技术正在不断完善，人工智能的需求也在快速增长。同时，我们还发现人工智能本身其实是一个对性能和规模有非常大要求的应用，非常适合云，所以金山云决定在这一领域大力投入。”张东进表示。

实际上，相关数据也显示人工智能的美好前景，国外研究机构预测2020年全球的人工智能市场会有50亿美元的规模，到2025年将高达350亿美元。而在中国，也有研究机构预测2018年会达到1000亿人民币的市场规模。

“我们看到这个市场是非常非常巨大，也认识到这个行业对我们的重要性。因此，未来金山云会与广大科研院所、英特尔等合作伙伴一起，构建金山云多层次的人工智能解决方案。” 张东进介绍说，这些解决方案将包括底层的基础云平台，为AI研发提供基础性支持以及中间层的SaaS方案，来为客户提供基础的视觉、听觉、自然语言、VR/AR等技术能力，在此之上，金山云还会交付面向医疗、金融、交通、物联网等行业的行业解决方案。

携手英特尔夯实技术平台

金山云最新推出的大数据分析平台和人工智能平台分别是KMR(Kingsoft MapReduce)和KDL，都是基于英特尔架构的金山云托管服务，其底层基于英特尔至强处理器E5 v4的硬件平台搭建，同时在相关软件方面也得到了英特尔的大力支持，比如，英特尔在针对Apache Hadoop、Apache Spark等开源数据分析技术的优化、创新与应用方面提供了有力的支持与帮助，人工智能平台中集成了英特尔的BigDL框架。

其中，KMR是一个可伸缩的通用数据计算和分析平台。它以Apache Hadoop和Apache Spark两大数据计算系统为基础，通过自动调度弹性计算服务（KEC），能够帮助企业用户快速构建分布式数据分析系统。不仅如此，结合金山云所提供的多种云服务产品，还可形成端到端的数据分析处理解决方案，进而帮助用户更加灵活方便地收集和管理数据，花费更低的成本，获得更高的数据可靠性。

据金山云技术产品部高级产品经理杨亮介绍，该解决方案目前已经在当当、WPS等多家行业用户中应用部署。以当当为例，KMR大数据解决方案帮助其有效缓解促销期间IT系统的压力、大幅减少系统维护的工作和资源拥有成本，并根据业务需求实现了资源配置的灵活调配。

金山云技术产品部高级产品经理杨亮

“一般来说，一个比较成熟、健壮的大数据分析平台，从搭建到真正上线的话可能需要几个月的时间，而采用托管云服务则可以以分钟计，快速实现部署和扩容。”杨亮谈到KMR的优势时说。

除能快速部署之外，KMR还有另外两大特点：有丰富的大数据组件；能与金山云的云存储服务和其他计算类实现无缝对接。“这样，客户在金山云上产生的数据以及在自己的数据中心产生的数据都可以在我们这个平台上一站式地做计算、做分析。”杨亮表示。

而金山云的人工智能平台KDL是一个全功能的深度学习集成环境，集成了包括开源的TensorFlow、英特尔的BigDL等多个框架，并基于它们做了深度的优化。

“KDL是一个全流程的平台，我们从整个数据的预处理、数据的存储、数据的训练、评估、上线预测等等方面都提供完整的支持。”张东进表示。

整体而言，金山云托管的人工智能平台具有成本、效率、性能、安全等四个方面的优势：在成本上，能以实际运行时间收费，随意伸缩，无闲置成本；在效率上，可实现全功能深度学习集成环境，可视化任务管理和监控，全流程支持；在安全上，可实现企业级数据加密和分钟级自动恢复；在性能上，则广泛采用了SSD、100GB网络加上混合了CPU、GPU、FPGA的计算平台。

其中，金山云所强调的性能优势尤其值得一提。实际上，金山云所强调的性能都是基于新一代硬件技术的创新上，这也正是大数据、人工智能平台迁往云端的关键环节之一。一般而言，大数据和人工智能都是数据密集型和计算密集型应用，过去要放在在公有云上运行会受到很多约束。比如由于挪动数据成本太高，所以只能选择挪算法，数据在哪我们就在哪里算，这就导致很难使用公有云；而今随着SSD、万兆网络以及GPU/FPGA的广泛应用，存储和计算可以实现分离，这样可以采用公有云服务，同时能保证多租户，保证灵活性、安全性。

显然，金山云看到了硬件技术进步带来的市场机会，同时看好市场需求，与英特尔一起共同打造从云计算、到大数据到人工智能全线的托管云服务。据悉，接下来，随着人工智能需求与应用的爆发，金山云和英特尔还会继续在机器学习、深度学习方面等进行技术创新与尝试，未来将交付出更为丰富的功能。