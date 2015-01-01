AWS、Azure、谷歌云平台同发业绩报告：三大巨头定位大比拼

全球三大公共云供应商发布季度业绩报告的时间一般不会相同，所有我们常常不能对三家在时间上做同步比较。但这次亚马逊、微软和谷歌在前后不差几分钟内同时发布了季度业绩报告。

全球三大公共云供应商发布季度业绩报告的时间一般不会相同，所有我们常常不能对三家在时间上做同步比较。但这次亚马逊、微软和谷歌在前后不差几分钟内同时发布了季度业绩报告。

以下是三大巨头之间的比较结果。

AWS：老大

亚马逊第三季度电话会议关乎亚马逊网络服务（AWS）那一块一如既往。 AWS年度运行率目前高达140亿美元。AWS即便处于降价阶段也是亚马逊旗下盈利最大的业务。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky提到几个关键主题。

AWS进军数据库工作负载领域，以极快的速度推出了各种服务。Olsavsky表示：

创新持续以越来越快的步伐发展。我们感到非常自豪，我们在第四季度推出了各种服务。亚马逊连接（Amazon Connect）：我们认为该服务这将为客户提供类似客户服务的功能；亚马逊在线会议及视频（Amazon Chime）：我们相信该服务能与客户产生共鸣。我们的新服务已经被大量用户采用。自去年推出AWS数据迁移服务以来，我们迁移的数据库已经达23000多个。我们也在一如既往地继续扩大地理区域。我们在全球推出了附加可用区域和服务地区。我们又签了一些大客户。

AWS推出AWS购买预留实例，进一步提升了递延收入。其结果是，客户将持续负载放在AWS上，并可以获得折扣。

12月1日开始又一轮降价推广。亚马逊指，降价将成为简单常态。而像在线会议及视频之类的产品和新产品可以抵消基础架构降价的影响。其结果是AWS正在往堆栈上部移动。

微软Azure：拿下了混合云

微软首席执行官Satya Nadella在微软第三季度电话会议上最大的收获或许是，微软拿下了混合部署和云迁移这一块。无论是Office、Dynamics还是Windows服务器，最终都会明确回归到Azure迁移的路上。事实上，微软是少数几个在内部部署和云计算方面具有增长潜力的传统技术玩家之一。Nadella表示：

我们的内部部署基础用户群确实颇为庞大，我们的内部部署产品仍然有需求，这种需求将会持续，但我们的重点是向云计算转型。大家已经看到我们在利用Office 365进行转型方面获得了成功。大家也看到我们在用Azure进行转型。我们现在已经准备就绪，要在传统上被称为CRM以及ERP等各种的主流产品上开展转型。

和AWS的做法类似，微软也是先将客户到弄到Azure上，然后再向这些客户销售一些增值服务。

微软的商业云收入年度运行率为152亿美元，而Azure只是整个数学公式的一部分而已。 Office 365大有可能成为微软云收入的主要驱动力。

谷歌云平台：跻身市场

谷歌首席执行官Sundar Pichai强推旗下的谷歌云平台，他强调指出，谷歌云平台现在已经更加适合企业使用了。谷歌也在推出各种数字化转型项目。Pichai表示：

我这样讲吧，我们在市场上如何与企业接口是重中之重。我们经过重组后，客户看到了是一个归一的谷歌。因此不单单是销售代理而已。我们仔细地考量了各种因素，建立了内部对象市场部门，并仔细考虑过如何使用该部门。我们因此创立两个新的部门，客户现在就可以充分利用这两个新部门。其中的一个是CTO办公室，CTO办公室可以帮助客户解决各种技术难题。另一个部门是我们的高级解决方案实验室，高级解决方案实验室的机器学习专家可以为客户提供帮助。除此以外，我们现在的支持团队也惊人地强大，支持团队可以为客户提供帮助，以确保应用程序的正常运行和维护。总的来说，我们做到了，我们的做法是归一的谷歌（One Google）。客户注册谷歌云，他们就可以获得GCP（谷歌云平台）和G Suite（谷歌套件）以及其他各种权限，他们可以访问我们内部的广告和分析团队、YouTube团队和各种资源。

Paiai还表示，谷歌以前面临的挑战是要令企业确信谷歌将认真地发展云，现在这个问题已经解决了。Paiai表示：

大家已经看到了我们会坚定地在云领域发展。大家也了解到我们投资力度。大家看到了我们在深层次上大力发展机器学习和人工智能。总的来说，我们已经转化成一家深入企业的公司，我认为这一点得到了业界的强烈认可，而且，各种对话非常具有战略意义。我们正在与一众公司进行最高层次的全面对接。