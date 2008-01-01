在近期美国波士顿举行的2017红帽全球峰会上，红帽与AWS扩展战略联盟合作，将AWS服务引入红帽OpenShift容器平台。

至顶网软件频道消息： 在近期美国波士顿举行的2017红帽全球峰会上，红帽与Amazon.com旗下的云计算提供商Amazon Web Services（AWS）宣布扩大双方之间的战略联盟，将AWS服务的访问集成到红帽OpenShift容器平台中。

此次联盟的作用主要有两点：

独特的产品能够让企业用户在企业内部及云端，通过红帽OpenShift容器平台部署AWS服务；

此次战略联盟还将加强产品协调性，让企业用户能快速在红帽企业版Linux上体验到新的AWS服务。

通过这种独特的方式，红帽OpenShift容器平台内部将直接提供AWS服务，让企业用户充分利用世界上最全面、最普及的云计算服务——无论他们是在AWS上还是在企业的内部环境中使用红帽 OpenShift容器平台。只需点击几下鼠标，企业用户就能直接从红帽OpenShift控制台中无缝地配置和部署一系列AWS服务，如Amazon Aurora、Amazon Redshift、Amazon EMR、Amazon Athena、Amazon CloudFront、Amazon Route 53以及Elastic Load Balancing（弹性负载均衡）。

自2008年以来，红帽与AWS携手合作， 支持企业用户轻松地在AWS上运行红帽企业版Linux。各行各业里成百上千的企业用户通过按需或Red Hat Cloud Access, 在AWS上使用红帽企业Linux运行各种关键任务的企业应用，例如SAP应用、Oracle数据库、分析应用等。随着企业越来越多地探索在容器中部署应用，他们希望两家公司能够在AWS上无缝地部署和管理基于红帽 OpenShift的容器。

建立此次联盟之后，AWS和红帽将能让企业用户方便地利用红帽OpenShift容器平台构建和扩展基于容器的企业应用，同时可以使用广泛的AWS计算、数据库、分析功能、机器学习、网络、移动和其他各种应用服务。这将使红帽OpenShift容器平台的企业用户变得更加敏捷，使用相同的应用开发平台在企业内部或云端开展构建工作。红帽和AWS还将携手合作，提供单一支持路径，让企业用户放心地在生产环境中运行他们的应用。

除了为开发人员提供更简单的方式供他们在容器中部署应用之外， 红帽和AWS还正在共同努力，实现更快速地在红帽企业版Linux上体验到新的AWS服务。通过紧密协调开发日程和发布日期，两家公司将能快速地把AWS的创新传递给那些正在AWS上利用红帽企业版Linux迁移，或构建新工作负载的成千上万的企业用户。

AWS和红帽将继续在AWS上提供完整的红帽JBoss中间件套件，并在AWS上提供全面支持服务，使企业用户以容器化应用组件的方式来运行红帽JBoss中间件，从而为他们提供AWS所具备的功能性、灵活性和安全性。为了进一步增强红帽OpenShift容器平台在AWS上的性能，两家公司还将协同开发，以进一步加强AWS与Kubernetes之间的集成，后者是支撑红帽 OpenShift的容器编排平台。

红帽公司总裁兼首席执行官Jim Whitehurst表示：“容器在企业市场中的普及目前正处于起步阶段，而此次联盟正是为了进一步推动容器的普及，方便企业用户在红帽OpenShift容器平台上直接访问AWS服务。AWS提供了持续的创新和不断完善的功能，红帽则提供了业界最全面的企业级容器平台。现在，两者珠联璧合，以我们的共同支持为后盾，让企业用户把这些产品的综合优势引入他们的混合云环境中。”

AWS首席执行官Andy Jassy表示：“红帽公司是全球领先的开源解决方案供应商，我们的企业用户一直热衷于在AWS上无缝运行红帽企业版Linux和各种其他红帽解决方案。随着AWS的创新步伐不断加快，我们很高兴加强与红帽的联盟合作，无论企业用户在使用红帽企业版Linux还是红帽OpenShift容器平台，都可立即体验AWS新推出功能。”



上市情况



红帽和AWS在波士顿举办的2017年红帽峰会上展示了这些整合，预计将在2017年秋季全面上市。用于AWS的红帽企业版Linux将通过红帽云访问（Red Hat Cloud Access）或按需方式提供。OpenShift上的红帽JBoss中间件目前已经通过红帽云访问提供给AWS。业内部或云端开展构建工作。红帽和AWS还将携手合作，提供单一支持路径，让企业用户放心地在生产环境中运行他们的应用。