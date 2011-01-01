红帽OpenShift.io的七大炫酷功能

红帽IT识别与访问管理团队首席系统工程师Brian J. Atkisson总结了7大有趣的功能。

至顶网软件频道消息： 近日，红帽推出了OpenShift.io，又在2017红帽全球峰会上讨论了某些非常惊艳的OpenShift.io功能。红帽IT识别与访问管理团队首席系统工程师Brian J. Atkisson总结了7大有趣的功能。

好用到飞起的看板（Kanban）

OpenShift.io从构建伊始就是为了能够让开发团队快速发布软件。这是该平台的主要目标之一。我最喜欢的东西之一就是其中包含的看板。虽然基于Web的看板并不是什么新鲜事物，但这个看板实际上是与其他开发环境整合在一起的。Git提交、问题等都可以从OpenShift.io中进行管理，无需在20个不同的Web工具之间复制/粘贴数据。

让人着迷的Jenkins

大多数IT商店正在使用Jenkins进行某些构建pipeline的工作。但搭建过的人都会告诉你，将Jenkins与你的构建系统联系起来绝对让人苦恼不已，更不用说某些类型的CI/CD方法了。借助OpenShift.io，您可以免费完成这些工作，并由原生集成和可定制的构建pipeline加以补充。这个想法是为了消除在构建pipeline的过程中存在的复杂性，便于快速测试和环境推广。Jenkins工作流程可以直接在Jenkins中查看，也可以作为OpenShift.io仪表板的一部分来查看。最后，开发人员可以使用一个大型库来访问构建pipeline模板Jenkinsfile，以便包含您可能需要的任何组件。这是可以高度定制的，甚至可以使用特定的git分支来尝试。

无需笔记本电脑的Eclipse

OpenShift.io包含Eclipse Che IDE。这不是一个附件，也不是什么你必须在笔记本电脑上安装的东西；它只存在于OpenShift.io平台中。Eclipse Che是下一代Eclipse IDE，将完整的IDE带入具有原生容器支持的浏览器。您的代码能够在OpenShift.io容器中无缝构建和执行，路由也可以自动创建，你甚至可以建立起终端。这将Google Docs这种共享的可用性带到IDE中，然后您可以轻松地将URL传递到IDE会话中，甚至可以在用户之间还原光标的位置。OpenShift.io不仅仅为你提供了与生产相匹配的开发环境，实际上还可以在平台本身中编写代码！

让软件再造辉煌

OpenShift.io为您提供了各种工具，能够让您极其容易地把传统的J2EE应用迁移到云端。事实上，OpenShift.io甚至为您提供了一个迁移向导，它可以替您完成大量的迁移工作，甚至可以进行代码级的变更。此功能在2017红帽全球峰会上进行了演示，能够自动从WebSphere迁移到在OpenShift.io中运行的JBoss EAP7。

保护Java生态系统

Java生态系统的总体健康状况在过去几年遭受到许多严重的漏洞之后，一直受到质疑。OpenShift.io具有全栈分析功能，能够让您检查堆栈中的每个组件。强大的引擎能够扫描社群提供的库，并能够在出现安全问题的情况下提醒您。此外，它能够推荐更安全的库版本，甚至可以推荐替代库。这超出了简单的警报和建议的能力，可以真正帮助您安全地开发安全的解决方案。这种集成还扩展到Eclipse Che IDE中，能够在您使用不安全的软件时发出警报。

分析引擎

如前面所述，OpenShift.io分析引擎推动了安全扫描服务。这一基于Fabric8的、集成的大数据分析平台是一个自学习平台，旨在提高代码质量，并协助开发人员进行基于数据的选择。它能够扫描社区库、CVE、提交作者、社区大小和其他指标，并将这些信息汇入某个已知的概率模型中。最终的结果是提供真正有用的、实时的开发协助，而这一切还能够随着时间的推移而不断发展和改进。

应用生成器

您可以使用简单的向导快速启动某个应用。使用快速启动可以让您获得基本应用，辅之以：

与Jenkins相集成的构建pipeline； 在Github上的新repo（填充基本结构）； 在OpenShift中创建的新项目。

这使得它很容易上手，并易于处理那些烦人的部分，包括构建groovy脚本。



综上所述，OpenShift.io以OpenShift 3为基础构建而成，为开发人员提供了一套真正奇妙的平台。