微软正在打开另一条通路，让大企业和商业客户更多地使用新的"微软365"捆绑云服务包。

至顶网软件频道消息： 一年前，微软推出了一系列名为Secure Productive Enterprise的云服务。7月10日，微软将其"接班人"命名为"微软365"。

微软官员在该公司"Inspire"全球合作伙伴大会的第一天公布的"微软365"将会有两个主要的版本：企业版和商业版。

微软365企业版 E3和E5将Windows 10 Enterprise、Office 365 Enterprise和Enterprise Mobility + Security集成到一个产品之中。客户将能够通过企业协议或Microsoft Cloud Solution Provider（CSP）经销商购买"微软365企业版"。

（该版本是针对那些需要更新的Enterprise Mobility + Security Suite的完整版本的客户，其中包括Azure Active Directory Premium、Intune、Azure Information Protection Premium，Cloud App Security和Advanced Threat Analytics。）

"微软365商业版"将包括Office 365 Business Premium以及Office应用程序和Windows 10设备的安全和管理功能，用户可以从统一的控制台访问这些功能。微软的高管们表示，商业版本包括对Windows 10的升级版权。客户将可以直接从微软或通过CSP购买这个商业版本。

到8月1日，微软365企业版将可以购买。从8月2日起，微软365商业版将提供公开预览版。

据悉，"微软365企业版"捆绑包基本上与其前任--Secure Productive Enterprise E3 and E5 Windows 10相同，包括Windows 10企业版（E3或E5）、Office 365（E3或E5）和Enterprise Mobility + Security套件（E3或E5）。微软在去年的合作伙伴展会上推出了Windows 10 Enterprise E3和E5以及Secure Productive Enterprise订阅服务。

微软为Windows 10 Enterprise和Windows 10 Enterprise设定的目标是为更多的中小企业用户提供一种更加便捷的方法转移到各种订阅产品中更高级别的版本。

据微软的官员们表示，等到"微软365企业版"全面上市，将停止提供Secure Productive Enterprise捆绑包。

不过，微软将继续为不希望/不需要完整的"微软365"捆绑包的用户提供作为独立产品的Windows 10 Enterprise版本。Windows 10 Enterprise E3每个用户每月费用是7美元（最少1个坐席，没有坐席数限制），还为用户提供了每个用户五个设备安装。E5版本每个用户每月的费用为14美元。

该公司的官员表示，"微软365企业版"的定价将根据计划和其他因素而有所不同。客户应与其客户经理联系以了解具体情况。给潜在用户一个参考：合作伙伴一直在销售Microsoft Secure Productive Enterprise E3，每个用户每月费用约为36美元，E5版本每个用户每月费用约为54美元。而"微软365商业版"的价格将是每位用户每月20美元。