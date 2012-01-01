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IBM推出基于Watson的服务平台

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据了解，IBM正在使用Watson和数据湖收集来自银行、航空公司和零售业的运营信息，以建立认知服务平台。

作者：刘新萍 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年7月13日

关键字：金融服务 认知服务 Watson IBM

据了解，IBM正在使用Watson和数据湖收集来自银行、航空公司和零售业的运营信息，以建立认知服务平台。

IBM推出基于Watson的服务平台

该系统被称为使用了Watson的IBM Services Platform，将建立在蓝色巨人的云端之中。IBM的计划是将该服务平台作为整合Watson和多个行业认知能力的一种方式。从理论上说，使用了Watson的IBM Services Platform将增强人类的智能，并在2020年使之前的44兆比特的数据更易于分析。

Danske Bank（丹麦银行）根据10年合约，是这个服务平台的早期使用者，其将利用该平台开发新的金融服务。

据悉，该服务平台可以使用主动自动化来修复问题、分析内容，并指导人们解决问题。 使用Watson的IBM Services Platform将致力于从创建到集成再到运营等方面的服务。

使用了Watson的IBM Services Platform包括：

• 基于超过30年的IBM服务数据的数据链接。

• 客户端洞察信息中心，提供IT环境的可见性。

• 自动服务提供工具。

• Watson将获取结构化和非结构化数据并提供分析。

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综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

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