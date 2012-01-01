IBM推出基于Watson的服务平台

据了解，IBM正在使用Watson和数据湖收集来自银行、航空公司和零售业的运营信息，以建立认知服务平台。

据了解，IBM正在使用Watson和数据湖收集来自银行、航空公司和零售业的运营信息，以建立认知服务平台。

该系统被称为使用了Watson的IBM Services Platform，将建立在蓝色巨人的云端之中。IBM的计划是将该服务平台作为整合Watson和多个行业认知能力的一种方式。从理论上说，使用了Watson的IBM Services Platform将增强人类的智能，并在2020年使之前的44兆比特的数据更易于分析。

Danske Bank（丹麦银行）根据10年合约，是这个服务平台的早期使用者，其将利用该平台开发新的金融服务。

据悉，该服务平台可以使用主动自动化来修复问题、分析内容，并指导人们解决问题。 使用Watson的IBM Services Platform将致力于从创建到集成再到运营等方面的服务。

使用了Watson的IBM Services Platform包括：

• 基于超过30年的IBM服务数据的数据链接。

• 客户端洞察信息中心，提供IT环境的可见性。

• 自动服务提供工具。

• Watson将获取结构化和非结构化数据并提供分析。