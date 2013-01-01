微软放弃ARM转而拥抱至强：新一代Azure服务器将搭载英特尔FPGA芯片

微软公司在今年3月可能暗示称，ARM服务器能够为其云服务提供最佳价值。但如今，软件巨头转投另一阵营--其Auzre云中使用的超大规模服务器已经准备好同芯片巨头的最新处理器家族一同推出。

至顶网软件频道消息： 微软公司在今年3月可能暗示称，ARM服务器能够为其云服务提供最佳价值。但如今，软件巨头转投另一阵营--其Auzre云中使用的超大规模服务器已经准备好同芯片巨头的最新处理器家族一同推出。具体来讲，英特尔公司的全新至强家族将全面入驻Auzre云，后者亦将全面使用由芯片巨头提供的现场可编程门阵列。

这些服务器被命名为"Olympus项目"，微软公司则将具体设计方案发布至开放计算项目当中。毫无疑问，随着新一代至强产品的发布，微软公司表示将"与英特尔公司开展密切合作，旨在将Arria-10 FPGA凙在每一台Olympus项目服务器之上，从而构建起一套能够实现灵活配置与优化并支持多种应用及功能的'可配置云'。"

微软公司同时对至强可扩展处理器的强大能力表示赞赏，并表示这一切都将Azure更为自如地扩展并应对不同类型的工作负载。不过亦有消息指出，微软公司全面投身英特尔Arria FPGA的作法意味着其将受到芯片巨头的左右。微软选择至强作为主要计算引擎并利用英特尔FPGA进行针对性定制调整的方式，代表着英特尔方面的发展战略已经开始生效。

IBM公司亦对新一代至强处理器表现出极大兴趣，且计划将率先将其引入至裸机云服务器当中。不过在这场竞速当中，谷歌公司的动作仍然最快--其早在2017年6月1日起就开始使用该处理器家族。

也许正是因为谷歌公司早已将Skylake至强新产品引入其运行环境，才迫使微软方面放出有意大量采用ARM服务器的消息。

不过在我们看来，微软公司目前对于至强产品的热情同此前有意选择ARM架构的说法并不冲突：微软公司肯定会对Azure架构的发展前景作出考量，因此尽管当前Wintel联盟看似坚不可摧，但在正确的时间点上，软件巨头仍有可能突然进行架构转换。