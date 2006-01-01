Teradata收购StackIQ以提升部署功能

Teradata星期四收购了位于圣地亚哥的创业企业StackIQ，加强内部功能，以便在复杂的云端和内部环境中部署数据仓库系统。Teradata将StackIQ的开源解决方案，主要是旗舰工具Stacki，视为简化运行其分析平台的云和裸机服务器配置的资产。

Teradata星期四收购了位于圣地亚哥的创业企业StackIQ，加强内部功能，以便在复杂的云端和内部环境中部署数据仓库系统。Teradata将StackIQ的开源解决方案，主要是旗舰工具Stacki，视为简化运行其分析平台的云和裸机服务器配置的资产。

据悉StackIQ成立于2006年，到2011年实现自主经营，该公司专注于开发自动管理复杂基础架构以实现数据存储和高级分析的应用程序。

总部设在俄亥俄州Dayton的Teradata并没有透露收购StackIQ的费用，而是表示该创业企业的员工将被保留以壮大其工程人才的队伍。

Teradata将集成StackIQ的工具，为合作伙伴和企业客户提供更轻松部署其技术的方法。

一位Teradata的代表对CRN表示，Stacki将帮助Teradata“使用智能软件更快、更可靠地制造复杂的计算系统”。

这些自动化功能将出现在Teradata的两个品牌的企业设备——IntelliFlex和IntelliBase以及云计算产品IntelliCloud上。

这位发言人表示：“StackIQ的产品将帮助Teradata进一步优化复杂系统的自动部署，无论是内部部署、在云端还是纯软件解决方案。”