亚马逊提升GPU性能 推出Nvidia支持的G3

亚马逊推出了其最新的GPU计算产品实例线G3。有三种配置：g3.4xlarge（1 GPU）、g3.8xlarge（2 GPU）和g3.16xlarge（4GPU）。该产品线适用于3D建模、可视化、视频编码和其他图形密集型应用程序。

至顶网软件频道消息： 亚马逊推出了其最新的GPU计算产品实例线G3。有三种配置：g3.4xlarge（1 GPU）、g3.8xlarge（2 GPU）和g3.16xlarge（4GPU）。该产品线适用于3D建模、可视化、视频编码和其他图形密集型应用程序。

亚马逊的G2系列于2013年首次亮相。2015年年底高调推出的是g2.8xlarge，有四个Nvidia Grid GPU，每个GPU的视频内存为4GB，CUDA内核为1536个。亚马逊在一篇博文中表示，您可以编码4个1080p视频流或8个实时720p视频流。

新G3系列中的GPU具备8GB的GPU内存、2,048个并行处理核心、多显示器支持、增强的图形呈现效果、Nvidia GRID Virtual Workstation功能和增强型网络。亚马逊在另一篇博客文章中表示，您可以录制10个H.265（HVEC）1080p30流以及高达18 H.264 1080p30流。

和以前拥有60GiB内存和32 vCPU的g2.8xlarge对比，新的g3.16xlarge实例配备了488 GiB的主内存和64 vCPU。

根据亚马逊目前的价格表，Linux上的g2.8xlarge在爱尔兰根据使用量计费的价格是每小时2.808美元，而g3.16xlarge的价格为4.84美元。因此，价格还是有些贵的。