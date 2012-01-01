甲骨文扩展客户云产品组合 覆盖PaaS、SaaS和大数据

甲骨文日前扩充了旗下的客户云产品组合，扩充后的客户云产品组合包括旗下所有平台和软件即服务以及一款专注于大数据的系统。

至顶网软件频道消息：

甲骨文日前扩充了旗下的客户云产品组合，扩充后的客户云产品组合包括旗下所有平台和软件即服务以及一款专注于大数据的系统。

甲骨文在盈利电话会议上特别提到，AT＆T正将多个数据库转移到旗下的客户云里。甲骨文的客户云的基本思想是将计算机、存储和网络设备放在企业的数据中心里。该机器再连接到甲骨文的公共云服务，服务的定价模式为订阅。

甲骨文的产品阵容现在包括甲骨文云计算机、甲骨文 Exadata云计算机和甲骨文大数据云计算机，产品是专为那些喜欢公共云选项而又需要根据法规保留数据的企业量身打造的。

对于甲骨文而言，客户云令甲骨文能够销售融合系统并扩大旗下的云基础，而同时又能留住现有客户。企业正在向云里转移，但由于法规和业务需求仍需保留一些数据。例如，甲骨文的客户云极有可能会被作为GDPR策略推销。

客户云的PaaS类别包括数据库、应用程序开发、分析、大数据、应用程序和数据集成以及身份管理。

软件方面，客户云现在包括企业资源规划、人力资本管理、客户关系管理和供应链管理等服务。

甲骨文云高级副总裁Steve Daheb表示，甲骨文一年前推出客户云产品组合，现在已经可以见到客户云更多的牵引力了。他表示，“不管是不是部署在防火墙后面，云还是云。”他指出，甲骨文云代码是跨渠道标准。

甲骨文的客户云现在包括以下各项：

基础架构

数据管理

大数据和分析

应用程序开发

企业整合

安全

软件即服务

出现在客户名单里的机构包括拉斯维加斯市、哥伦比亚市政府、Glintt Healthcare、HCPA、NEC、NTT、乐天卡和印度国家银行。

至于甲骨文大数据云机器，甲骨文大数据和高级分析副总裁Neil Mendelson表示，甲骨文通常在客户订阅的容量上多加25％，以处理突发事件。该系统预留双倍磁盘空间，以便企业在磁盘空间上的扩展。Mendelson 表示，“我们要在预留太多资源和太少资源之间取得平衡，我们会根据需要进行调整。”

甲骨文大数据云计算机包括：

大数据配置只需几个点击，配有云自动化软件和即付即用定价模式

Cloudera Distribution 5.x，包括Apache Hadoop和Apache Spark

可在集群里安装第三方软件

用于Hadoop 的甲骨文 R高级分析

甲骨文大数据空间分析和图表分析

甲骨文大数据连接器，可用于数据整合的简化，并可与内部以及公有云里的信息进行结合

用于视觉代码构建的甲骨文数据整合器（Oracle Data Integrator）