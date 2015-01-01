高德“极客地图”正式发布 滑动解锁新生活方式

7月19日，高德地图在京举办“最美街拍地图”体验日活动，宣布集合高德极客用户推荐的各类个性化美食、玩乐、出行地点榜单的“极客地图”功能将在8月8日上线。这标志着高德地图开始从出行地图到生活地图全面升级。

下班了吃什么？周末哪儿能消遣一下？谁能给我推荐推荐啊？听着某人的抱怨，我默默的打开了高德地图... ...要知道，各领域Geek已经齐聚高德“极客地图”，推荐各类个性化美食、玩乐、出行地点榜单，从此高德地图不再只是一个导航工具、出行助手，“极客地图”功能的上线标志高德地图开始从出行地图到生活地图全面升级。

近几年，随着用户消费升级，用户在地图搜索框里的搜索内容已经从“精搜”逐渐变化为“泛搜”。高德地图信息业务中心产品总监彭轶举例表示，同样是想去日本料理餐厅的用户，之前他们会搜索具体餐厅名称再导航前往；而现在很多人会搜索“附近好吃的日料”，通过给出的搜索结果，选择前往哪家餐厅。这标志着用户对于品质生活的进一步追求，也标志着用户对地图产品所提供的服务提出了新的要求。

7月19日，高德地图在京举办“最美街拍地图”体验日活动，高德地图副总裁董振宁宣布，“极客地图”功能将在8月8日上线。董振宁表示，“极客地图”正是高德地图顺应用户需求，结合高德优质用户推荐体系、高质量生活大数据验证体系、用户精准推荐能力所推出的创新尝试。生活地图的关键是什么？董振宁强调，要做好一张生活地图，第一，应有优质用户为其他用户推荐专业的生活信息；第二，应通过真实的生活大数据库，构建可靠的大数据校验体系，印证用户所推荐的信息，以及通过客流量等大数据计算出各类生活推荐榜单；第三，应有产品端的个性化推荐能力，将信息准确推送给对此感兴趣的用户。

找出身边的极客 推荐专业生活信息

高德地图在7月12号就已经开始了极客寻找活动，“极客地图”的全国征集活动在高德地图客户端、微博、微信等多个渠道同时开启，在一周的时间内，就收到了全国大量用户推荐的专业榜单。

值得一提的是，“最美街拍地图”体验日活动当天，主题“跟着志玲去街拍，寻找生活的极客”的主角志玲女神驾到她自己介绍推荐的街拍场地红砖美术馆，并现场演示了拍摄动作与效果，另参会者惊喜不断，纷纷打开高德地图进入极客地图，对女神的推荐进行投票支持。

女神的街拍榜单率先解锁

据了解，截止目前，已有近五十个艺人明星、微博达人、自由撰稿人、旅行家、作家、导演参与了此次“极客地图”全民征集活动，并推荐了他们的私藏地点榜单。其中包括美食纪录片《舌尖上的中国》总顾问董克平所推荐的北京烤鸭地图、知名情感美女作家苏岑所推荐的文艺书店地图、女神林志玲推荐的最美街拍地图、百万畅销书作家赵星推荐的北京亲子地图、职业旅行家背包客小鹏所推荐的最美民宿地图等等。现在，只要打开高德地图，通过左上角“G”按钮就可以进入“极客地图”榜单展示页面，点击支持自己喜欢的榜单，就有机会帮助该极客榜单成为“极客地图”的一部分。

真实生活大数据 推荐可靠生活榜单

董振宁表示，“高德地图的用户构成中大部分都是驾车用户，他们中的很多人在各个行业都是优质用户，他们能够为我们的用户提供专业的生活地点推荐。 那么，高德地图又是如何从超过6000万条POI信息，以及690万公里的导航道路信息中挖掘、验证、推荐每一位用户感兴趣和需要的地点的呢？大数据能力成为了能否做好一张生活地图的关键。

具体来说，高德地图的大数据成功原因来自数据收集积累和分析利用两方面。

高德地图生活大数据体系拥有丰富的衡量维度，由定位、搜索、导航、评价、客流、购物等多种海量生活数据构成；同时具有海量规模，其数据主要来源于高德，以及饿了么、神州等超过30万个由高德开放平台支持的移动应用。董振宁不无自豪的表示：“这是国内最大的地理位置生活大数据库。通过这些数据，高德地图正在构建一个高质量的生活大数据验证体系。”进而，高德地图在强大的位置大数据及交通大数据能力基础上，结合高质量的生活大数据体系，可以生成各类个性化生活推荐榜单，以及对优质用户推荐的生活榜单进行大数据验证。

个性化极客地图 精准推荐你的最爱

具备了大数据能力，高德地图不断完善产品能力，通过两者的结合实现了从基于时间、地点、人物等的场景信息，以及价格、品牌、亲子等的兴趣信息这两个信息维度，向精准用户进行个性化推荐，从千人一面到千人千面。

“高德地图有很多极客用户，因此我们希望构建一个‘人人为我，我为人人’的用户推荐体系，优质用户可以分享自己的私藏生活地点榜单，帮助更多用户体验更佳生活服务。”董振宁表示：“我们的口号是‘做生活的极客，用高德探索世界’，希望极客们多给大家分享自己的私藏地点，帮助我们打造一个更丰富多彩的极客地图”。据了解，目前首批“极客地图”还在征集阶段，最终通过审核验证的“极客地图”榜单将于8月8日在高德地图客户端内上线。

“由于同时具备了这三方面的能力，我们率先开始了从出行地图到生活地图的升级”。董振宁董振宁表态：“高德一直是每件事都用很认真的态度去做”，他表示，“极客地图”对高德来说，是一个长期、持续性的产品，因为不妥协、不讲究、不盲从，追求极致的极客精神，与高德地图对产品品质的追求、与高德地图用户对生活品质的需求是完全一致的。”