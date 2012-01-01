微软新增Azure服务：可直接创建和部署容器

微软将新增另一项新的Azure服务，这项服务让用户可以创建和部署容器而无需管理底层虚拟机。

至顶网软件频道消息：微软将新增另一项新的Azure服务，这项服务让用户可以创建和部署容器而无需管理底层虚拟机。

这个名为Azure Container Instances (ACIs)的新服务已经从7月26日开始针对Linux容器提供公开预览了。微软方面表示，还将“在未来几周内”增加对Windows容器的支持。

ACI是一种“在几秒钟内就可以启动的容器，也是按照秒为单位收费的”，微软这样表示。用户可以选择精确的内存量和vCPU用量，这样他们就不会因为超时而收取多出来的费用，或者使用超过所需的存储量。

ACI并不是像Docker或者Kubernetes这样的编排器，而是与这些工具配合工作。

微软还发布了一个ACI Connector for Kubernetes，让Kubernetes集群可以部署ACI。连接器将让用户可以获得两方面最大的好处，让用户在同一个K8集群内同时使用虚拟机和容器实例。在这种场景下，ACI可以用于快速突发和伸缩，而虚拟机可以用于更可预测的扩展，工作负载可以在两种基础设施模式之间来回迁移，微软这样表示。

微软此前已经有了一款Azure Container Service (ACS)产品。ACS是一个容器托管环境，把虚拟机集群到一个容器服务中。ACS本身是免费的，但是用户需要为虚拟机、相关存储和网络资源支付费用。