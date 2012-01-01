从平安看金融科技如何为行业赋能

一直以来，科技都是驱动各行业发展和变革的最主要源泉，金融行业更是如此。今天，在金融科技的推动下，金融行业正处于新一轮变革的关键阶段，这一轮变革正围绕“智能化”展开。

至顶网软件频道消息： 一直以来，科技都是驱动各行业发展和变革的最主要源泉，金融行业更是如此。今天，在金融科技的推动下，金融行业正处于新一轮变革的关键阶段，这一轮变革正围绕“智能化”展开。为此，中国平安集团依托平安科技有限公司（以下称平安科技）在云计算、大数据和人工智能等领域早布局，通过科技与金融行业紧密结合，将智能化全面融合企业的各项金融业务之中，极大地提升了企业竞争力，也为企业长远发展奠定了非常坚实的基础。

打造强大的金融后台

平安科技成立于2008年，是为平安集团提供IT支持的子公司，主要为集团提供IT规划、开发和运营等服务。为了支持中国平安保险集团从平安1.0、平安2.0到平安3.0不断升级的战略目标和数字化转型需求，平安科技持续对云计算、大数据、AI、区块链等基础技术研究进行投入，从而打造出了一个强大的、开放式互联网金融服务平台，很好地支持了平安集团各项业务的开展。

平安脑是平安科技重点打造的一个大数据平台。作为为平安金融和医疗提供决策支持的智能引擎，平安脑依托平安集团多年积累的数亿级线下用户数据、互联网数据以及数千万企业信息数据，对其进行精细化分类管理，绘制全方位、多维度的用户画像、产品画像、渠道分析报表和监控报告，从而帮助平安保险集团监控风险、发现商机。以医疗保险为例，“平安脑”让识别的准确率和业务效率已经提升近4倍，一年以来因识破“骗保”减少20多亿元的资金流失。

为了支持平安集团的转型升级，服务平安3.0战略，平安科技还搭建了深度学习集群，可以通过图像识别、语音分析、文本理解等技术进行智能化数据挖掘，相关研究已经服务于平安的众多金融业务，包括风险管控、反欺诈、智能营销、运行优化、智能健康、智能监控等领域。比如，平安的车险理赔服务就已经从上述研究中受益。传统的车险理赔过程短则半天，多则几天。平安科技一方面通过智能调度系统优化查勘员的位置，让其尽快地到达出险现场，缩短处理时间。同时，还在研究通过在平安好车主APP中嵌入快速理赔服务，只要打开这个APP拍几张照片传到后台，就能够通过计算机进行查勘理赔，经人工审核后完成理赔，非常快。这里智能调度和快速理赔都需要大数据和人工智能的技术支持。

“与技术已经相对成熟的人脸识别相比，汽车图像的识别难度要大得多，其问题的复杂度是人脸识别的5个数量级以上。”平安科技有限公司数据平台部高级产品总监王健宗博士说，“而智能调度则要有一个优化模型算法能够结合目前动态的网络去实现自动的配置，让查勘人员预先到合适的地方，这样发生事故后才能够尽快到达。”

当然在业务中得到应用的智能技术不止这些，而随着应用的丰富，平安科技对“智能化”的需求不断增加，数据处理的量不断增加，平安科技也在不断提升和优化云平台和智能引擎后台。比如，联合英特尔等芯片厂商来尽可能挖掘CPU处理器的性能，为Hadoop、Tensorflow、Caffe进行针对性的性能优化，联合富士康等服务器厂商就服务器架构进行创新，提升服务器的整体性能。

“目前，我们所拥有计算能力在金融行业无疑是非常突出的，我们在三地（北京、上海、深圳）建有五个数据中心，其中以x86服务器为主，辅以各种领先的异构计算。”王健宗表示，所有领先的异构计算技术我们都有研究和尝试。

同时，平安科技也在积极布局异构计算，包括利用FPGA，甚至还在探索AI定制芯片的可能性，希望能把金融领域知识和运算能力嵌进去，从而节省后台服务器的处理能力，并为此专门成立了异构计算组，王健宗正是异构计算组负责人。王健宗说，他非常看好FPGA在金融行业的应用前景，认为这是一个发展趋势。

不得不提的还有平安金融云，这是平安对外输出服务能力的最重要窗口之一。平安金融云建立在x86服务器搭建的大规模集群上，基于开源云框架（CloudStack + OpenStack）实现，平安金融云不仅支撑着平安集团90%以上的业务公司，支撑60%的业务系统投产，还延伸至外部直销银行和金融机构，现在已经有几十家金融机构在平安金融云上稳定运行。而它对外提供的诸多云服务中就有平安各种大数据、人工智能技术的身影，这些技术正是借助平安金融云顺利实现了落地。比如，平安金融提供的贷款服务让平安普惠3万元以下的小额贷款可以做到3分钟放贷，其中对贷款人的快速验证就有人脸识别技术的功劳。

智能化大潮才开始

今天业界关于大数据和人工智能炒得很热，王健宗博士告诉记者，这股热还会持续，因为这些技术在金融行业的应用才刚刚开始，不久还会更多智能应用涌现，比如，智能投顾可能在5年内有所突破，也就是完全让计算机去完成一些交易。

“智能投顾一定是重点发展方向，让计算机机器人帮你赚钱，这个一定是各个金融机构追求的目标。”王健宗博士说。

第二智能可能大量应用的是风控和反欺诈。未来，金融企业都会建立起一个基于大数据和人工智能的风控大脑和反欺诈的引擎，以全面取代传统的人工方式。

王健宗博士说，其实很多银行已经在贷款业务中开始尝试了。比如，传统的银行贷款得走访企业了解它的相关资产和经营状况，而现在银行可以先构建企业画像，然后对企业贷款的相关材料进行智能分析，再通过模型和算法决定放贷多少，贷后进行实时监控，这样传统的面对面的方式就可以完全不用。

第三，近来很热的无现金社会也可能会是AI的热点应用。因为无现金社会的一个支撑技术是生物特征的识别，通过人脸加声闻来实现一个活体的判断，这样安全性会高很多，只要说一句话、照个照片就实现支付了。

人工智能在金融行业的这些热点也是平安科技眼下重点关注的。值得一提的是，王健宗博士算得上是国内较早、也是为数不多同时涉足这些技术的专家了。读博士期间研究的课题是云计算，加入平安科技之前在美国从事的也是云计算方面的工作；进入平安科技后从事的是大数据和人工智能方面的研究；而在区块链方面，目前也是积极参与筹备一个区块链的协会。因此，对于这技术如何推动金融科技行业的进步王健宗博士有着更为全面的体会。王健宗博士认为未来金融行业的竞争将一定会围绕数据展开，智能将全面融合金融行业几乎有所业务之中。

实际上，金融行业这一发展趋势也得到了广泛的共识，并已经成为厂商在金融行业发力的重点。比如，英特尔在其不久前发布的一篇《数据分析指南》中就提出，金融行业的发展方向必定是由数据驱动，并致力于帮助客户通过数据来分析并感知客户的需求，从业务预约、电子化表单、信息发布到移动办公等，通过智慧金融系统对上述业务进行管控，利用物联网技术把数据连接起来，洞察、获取数据价值，驱动金融业长远发展。

英特尔行业解决方案集团总经理梁雅丽也曾指出：“数据分析革命已经到来，但仍处于初始阶段，今后几年，将涌现大量需要学习的新事物。但是，毫无疑问，这也为 IT使企业变得更创新、更高效、更成功提供了机会。英特尔正致力参与其中帮助这些企业。”

投资金融科技，实现普惠金融和智能金融

大数据与人工智能只是科技与金融融合的一个体现。近年来，金融正与科技日益紧密地走到了一起，并因此出现了一个新名词“金融科技（FinTech）”。

“金融企业对于技术的需求比其他行业更加迫切，只要技术能够帮助金融企业实现利润的最大化，它一定会率先去尝试这些技术。这也是为什么最近金融科技非常流行的重要原因。”王健宗博士说。

而金融科技走红的另一个原因是它对金融行业的影响可能是颠覆性的，金融企业不得不投入。“传统的金融企业如果不去做金融科技，很快会被颠覆掉。现在很明显，传统企业很早已经布局金融科技，而互联网公司也都在积极通过科技进入金融行业。所以，我认为金融科技的流行是大势所趋，一定不是虚火，一定是实火，并且这个火会越烧越旺。”

王健宗博士告诉至顶网记者，和IT行业大趋势一致，目前金融行业有以下几个技术热点：一个是底层的云平台，透过它来支撑一些金融能力（如风控能力、反欺诈能力）；第二个是大数据和人工智能。通过这些技术来具体实现金融的风控、金融反欺诈以及用户推荐、运营优化等；第三个是区块链，通过区块链这种分布式记账方式，实现一个全流程的安全管控。

王健宗博士预言，金融行业的趋势必将是普惠金融、高效金融和智慧金融。

而我们透过平安的实践也可以预见，在多方的共同努力下一个更智慧、更贴心也更方便的普惠金融新时代正在向我们走来。

请大家持续关注至顶网和英特尔联合进行的大型报道“就绪IT平台 走进智能企业”。