高德打造十一全民出行节 易行平台升级晓松语音上线

高德地图宣布打造十一全民出行节，为即将到来的十一黄金周全民出行高峰，提供从出行服务到游玩目的地推荐的一站式服务。

9月20日，高德地图在北京举行发布会，正式宣布打造十一全民出行节，为即将到来的十一黄金周全民出行高峰，提供从出行服务到游玩目的地推荐的一站式服务。在出行服务方面，高德地图易行平台全面升级，路况计算和躲避拥堵算法升级换代，合作伙伴和服务方式也从滴滴、摩拜、ofo小黄车等共享单车、网约车扩大到火车、飞机领域。在产品出行功能方面，高德地图在此次十一出行节前还推出了组队导航、业内首个无障碍地图等多个人性化功能。

同时，高德地图还洞察用户十一出游需求，全面升级了旅游出行目的地服务。其中，携手12301国家智慧旅游公共服务平台和各地景区，高德地图正式发布高德乐游云服务，为景区管理赋能，为用户出行提供前、中、后全链路服务----重构用户和景区间的矩阵供需关系，解决用户景区出游痛点。为了给用户在十一出行期间提供最佳的吃喝玩乐推荐，美食家沈宏非入驻高德极客地图，并独家发布了他推荐的北上广杭成五个城市的美食极客榜单；同时高德地图还首次发布了“高德生活大数据”榜单，根据用户“用脚投票”的真实消费信息，还原大众身边的真实世界，让大众消费回归真实。

十一出行节发布会现场星光闪耀，“男神”高晓松和“女神”林志玲的现身，令会场快乐气氛爆棚。当天高德地图宣布高晓松“文青语音导航”正式上线，为高德地图的“语音家族”增添新的元素；林志玲则与黄晓明互动，向大家展示了高德地图的人气速升餐厅、人气速降餐厅等生活大数据榜单。

高德地图副总裁陈永海表示，从高德地图和各方数据来看，近年来十一、春节用户出行规模不断扩大，出行需求也日益多样化，网约车、驾车、汽车、轮渡、火车、飞机多种交通工具并行。随着“大出行”时代的到来，为了解决用户随之出现的路太堵、不安全等十一出行期间的烦恼，高德地图作为出行行业的基础设施，有能力和责任为用户打造一个“路不堵、心不堵”、更安全、更快乐的十一出行节。

出行更顺畅：易行平台升级 避堵更强生态圈更大

“路上堵、心里堵、不安全、不方便、不快乐”已经成为全民大出行的真实写照。陈永海表示，大出行时代，现有的出行服务已经不能满足人们复杂的、大规模的出行需求，其本质依然是人、车、路三者互相影响和制约的矛盾。

为此，高德地图将7月27日上线的易行平台出行服务全面升级，从技术、生态和服务三个维度提升能力，让用户只要在十一期间打开高德地图APP，就能够获得更顺畅的一站式出行服务。

陈永海表示，高德地图有来自于7亿用户、30多万活跃APP、超百城交警部门以及几乎所有汽车厂商的多元大数据，能够实时捕捉人、车、路三者的变化，有机连接三者生态系统；利用高德大脑实现“全局最优”到人、车、路资源调度。因此，高德地图具备独一无二的能力，可以帮助用户过一个“不添堵”的快乐十一出行节。

根据陈永海介绍，针对用户最常用的躲避拥堵功能，高德地图将交通拥堵算法和避堵策略进行了全面升级和优化。前者从个性化、场景化、车道级三个维度升级算法，使拥堵计算、拥堵预测、到达时间预测准确率大幅提升。后者则发挥了深度学习能力，更加人性化、实时化地避堵。

与此同时，高德地图的出行生态“朋友圈”也不断扩大，除摩拜、ofo小黄车、滴滴、神州、飞猪等之外，携程、曹操、海南航空等更多伙伴加入，从而让高德地图的服务覆盖更广----易行目前已经支持步行、骑行、打车、公交、客车、火车、飞机等出行方式，未来将可实现“一站式导航”。同时以出行企业为代表的多家合作伙伴在也联合高德易行平台，在十一出行节期间提供了大量的出行优惠、出行保障，帮助用户便捷、实惠出行。

出行更人性：业内首个无障碍地图产品今上线

此次发布会除了体现科技感之外，还洋溢着更多人文情怀。陈永海在发布会现场发布了业内首个无障碍地图产品。当日，高德地图上北京地铁站的无障碍电梯等无障碍设施全面标注，且无障碍电梯等地点可导航。随后，上海、广州、深圳、杭州等城市也将上线无障碍地图。不久之后，高德地图还将上线无障碍设施随手拍功能，邀请用户随手拍摄无障碍设施进行地点贡献，帮助进行无障碍设施地点标注，让需要无障碍设施的出行人群能够更加方便地找到相关设施。此前，高德地图为了帮助色盲色弱人士使用的色盲模式也已经上线。

陈永海表示，作为一家出行服务公司，高德地图为能够通过技术帮助更多人无障碍出行、让世界变得更美好而感到骄傲。

高德地图副总裁 陈永海

值得一提的是，针对十一出行场景，高德地图还研发了全新的导航功能，推出多车组队导航服务。使用多车组队导航功能时，只要开启高德地图，就能随时知道队友的动态，再也不用因为通信不畅而与队友失联。

目的地更透明：乐游云服务亮相 大数据赋能景区

基于对用户十一出行目的地服务需求的洞察，此次发布会上，高德地图针对景区目的地服务也进行了全面升级，并与国家旅游局咨询、投诉受理平台——12301国家智慧旅游公共服务平台达成战略合作，发布了高德地图乐游云服务。

高德地图副总裁董振宁表示：“在大出行时代，景区与用户间的供需关系不能得到有效匹配，因此早期用户与景区之间线性、单向的供需关系，需要升级为矩阵、交互的供需关系。”为此，高德地图正式推出乐游云服务，并与12301平台达成战略合作。该服务将通过大数据和云平台为景区管理赋能，并为用户提供全链路覆盖的产品服务。一方面，从大数据中洞察用户出游的需求和偏好；另一方面，全面了解景区的资源和服务能力；最终通过云平台智能推荐调度，实现用户需求和景区能力间的智能匹配。

高德地图副总裁 董振宁

目前，高德地图通过高德和阿里大数据，结合用户的出游行为偏好和出游消费偏好，已经能够实现对用户出游需求的洞察。同时通过自主采集和与12301平台合作，高德掌握了约5000家包括5A+4A等众多风景名胜的景区数据，了解全国景区的服务能力和资源。除此之外，高德地图还有每日上千亿次定位及路径规划大数据、30万+活跃APP的反馈数据，可以动态实时反馈全国景区的动态。

董振宁进而介绍，在用户出游前，高德地图可以智能推荐景区，以及出游时间和路线。当用户到达景区，高德地图可以提供景区动态信息推送，智能推荐景区游览时间、路线，以及景区服务内容。当用户游玩结束时，还可以在高德地图上进行景区服务反馈，寻求出游保障，分享和点评旅游心得。

高德地图同时还发布了《2017国庆节景区出游指南》，研究公布了十一黄金周期间十大免费热门景区、十大热门名山、十大最受欢迎的古镇、热门亲子游景点等广受关注的出游目的地类型，为用户十一国庆节出游提供独特而有趣的参考。

目的地更真实：沈宏非入驻极客地图 “生活大数据”榜单揭晓

十一出行，除了要玩得好，还要吃得好，住得好。此次高德地图还正式发布了“高德生活大数据”榜单，根据高德地图生活大数据，为用户提供地理位置信息服务。首批“高德生活大数据榜单”覆盖了北京、上海、广州、杭州四个城市，涉及到餐厅和酒店两个用户最关心的领域。其中，导航女神林志玲现身与黄晓明互动，共同发布了北京明星餐厅人气榜。

据了解，“高德生活大数据”榜单通过高德地图真实数据，以人气指数为标尺，还原大家身边的真实世界。相比传统的生活服务评价——少数用户评论的“用手投票”模式容易被外界干扰，“高德生活大数据”则基于海量、真实的到达、定位、搜索数据的“用脚投票”模式，大大提高了人为因素干预的门槛，提供了更为可靠的目的地生活大数据。

以8月25日爆出的“海底捞事件”为例，在事件发生后一周，北京地区海底捞人气指数总体取消下滑明显，人气指数由89.1下跌至86.4。虽然海底捞在此次事件上公关应对在社交媒体上得到了好评，但是高德人气指数的变化说明，短期内多数用户依然选择“用脚投票”不再去海底捞用餐。

同时，针对追求极致生活的用户，高德极客地图此次邀请了著名美食家、两季《舌尖上的中国》总顾问沈宏非入驻并发布其多年私人美食推荐。另外，高德地图还与沈宏非共同推出美食极客榜单，首批榜单覆盖北上广杭成都五个城市。

导航更快乐：高德再添文青范 高晓松语音上线

“跟着高德地图一直走，你就可以找到属于你的诗和远方。”解决了拥堵、安全等出行问题以及游玩目的地问题之后，高德地图还希望通过新的明星语音导航帮助用户在十一出行节的出行路上更快乐。此次发布会上，高德地图宣布其全明星语音家族多了一个新的“男神”----文艺青年最爱的高晓松。

高晓松也在活动中现身，宣布自己的导航语音包正式上线高德地图。据悉，高德地图已经推出了性感的林志玲语音、幽默的郭德纲语音、怀旧的周星星语音、严肃的罗永浩语音和青春洋溢的TFBOYS语音，每一种语音都代表了不同的用户群体。此次高晓松语音包上线，将更加满足用户个性化语音需求，高德地图语音导航也向“千人千声”又迈进了一步。

科技，并非冷冰冰的“苟且”，还有人文艺术的“诗和远方”。 当最专业的地图导航APP，配上最丰富的个性化明星语音包，用户在高德地图十一出行节期间在获得专业出行服务的同时，也将收获一路的欢乐。

陈永海表示：“高德地图举办十一出行节的目的，是联手合作伙伴帮助用户在这个十一黄金周‘不添堵、乐出行’。我们希望在整个十一出行节期间，只要用户使用高德地图，就能够享受到更顺畅、更便捷、更安全、更快乐的从出行到游玩的一体化服务。”

据艾瑞2017年8月最新数据，高德地图以37726万台月独立活跃设备数排名地图行业第一，与微信手淘等应用一起成为8月国内活跃度最高的十大APP。