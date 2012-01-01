高德地图推出乐游云服务 携手12301平台提供出游保障

9月20日，高德地图在北京举办了十一“全民出行节”发布会，宣布正式推出高德乐游云服务，并与12301国家智慧旅游公共服务平台（简称12301平台）达成战略合作，将通过大数据和云平台为景区管理赋能，为用户提供全链路覆盖的产品服务。

9月20日，高德地图在北京举办了十一“全民出行节”发布会，宣布正式推出高德乐游云服务，并与12301国家智慧旅游公共服务平台（简称12301平台）达成战略合作，将通过大数据和云平台为景区管理赋能，为用户提供全链路覆盖的产品服务。

“随着旅游经济的发展，用户出游需求不断向品质化、个性化升级。高德地图乐游云服务将通过大数据平台，实现用户和景区间的供需智能匹配，尽景区所长，如用户所愿。”高德地图副总裁董振宁在十一“全民出行节”发布会现场表示。

乐游云服务：尽景区所长，如用户所愿

据国家旅游局数据，2016年我国全年接待国内外旅游人数超过44.4亿人次，旅游总收入达到4.69万亿元，同比去年分别增长11%和13.6%，旅游经济持续增温。与此同时，我国景区资源开发和服务能力也有了大幅提升，5A景区已由2007年的66家，发展到了2017年的250家。旅游经济和景区服务能力大幅提升，但人们在国内旅游的时候，依旧会遇到大量的假景区、坑人旅游项目和坑人特产等情况，这些情况带来了不良的出游体验。用户有旺盛的出游需求，景区资源也有大幅的提升，为何国内旅游还有如此多的痛点？

“表面上看是行业乱象，本质上是中国用户升级后的出游需求没有被满足。中国用户已经开始追求品质化、个性化的出游。” 董振宁认为，“在用户需求不断升级、亲子游、自驾游、周边游、都市休闲等旅游形态已经成为趋势的今天，单向的线型供需关系已经无法满足用户出游的实际需要，必须建构用户和景区间的矩阵供需关系，使用户需求和景区服务之间达成匹配。”

为建构用户和景区间的矩阵供需需求，解决用户景区出游痛点，高德地图正式推出高德地图乐游云服务，将从大数据中洞察用户景区出游需求，结合全国景区资源和服务能力，并最终通过云平台实现用户需求和景区能力间的智能匹配。高德地图通过高德和阿里大数据，结合用户的出游行为偏好和出游消费偏好，已经能够实现对用户出游需求的洞察。同时通过自主采集和12301平台合作，高德掌握了约5000家5A+、4A+等众多风景名胜的景区数据，了解全国景区的服务能力。除此之外，高德地图还有每日上千亿次定位及路径规划大数据、30万+活跃APP的反馈数据，可以动态实时反馈全国景区的动态。

据董振宁表示，面向景区，高德乐游云服务主要是通过大数据、云服务为景区赋能。景区管理部门层面，高德乐游云服务可以在用户出行指导、景区政府管理、旅游资源开发等领域为景区管理部门提供决策参考；具体每个景区主体，高德乐游云服务可以在兴趣用户推荐、区内景点规划、服务设施配比、景区人流引导等方面为具体景区提供数据支持。

而面向用户，高德乐游云服务则是通过智能匹配，为用户提供全链路的产品服务。用户出游行前，高德地图可以智能推荐景区（目的地），以及出游时间和路线；用户到达景区，高德地图可以提供景区动态信息推送，智能推荐景区游览时间、路线，以及景区服务内容；用户游玩结束，还可以在高德地图上进行景区服务反馈，寻求出游保障，进行旅游心得分享和点评。

携手12301平台提供出游保障

作为高德地图乐游云服务的重要一环，高德地图已经和12301国家智慧旅游平台达成全面战略合作，为用户联合提供出游服务保障。

12301国家智慧旅游公共服务平台是国家旅游局官方的投诉管理及咨询服务平台，与全国1200多个旅游质监部门实时互通，集中受理全国31省旅游资讯和投诉。做为高德地图“十一不添堵，全民出行节”的重要合作方之一，12301平台为本次出行节提供用户权益的全面保障。12301平台将通过高德地图为用户提供旅游景区、旅行社及导游领队、住宿设施 、在线旅游企业、旅游局资讯等专业权威的旅游相关信息咨询；如果用户在十一国庆节遇到旅游行程滞留等重大问题、酒店到店无房、景区无法入园等紧急问题也可拨打12301热线，得到全天24小时全方位旅游服务。12301国家智慧旅游公共服务平台总裁姚丹骞表示，“今天我们高兴地看到，高德地图，把游客出行的服务保障连接到12301平台，游客在出行过程中有任何问题，都可以通过拨打12301服务热线的形式获得帮助，我们相信为出行游客提供更好的旅游服务体验，是12301与高德共同的梦想，我们期待这种合作更加深入长久。”

本次战略合作，双方还将在大数据方面展开互助共享。12301平台将与高德地图共享官方管理数据和官方信息资讯，通过乐游云服务台为用户出游提供最新的权威景区信息；高德地图则向12301平台开放高德地图景区热力数据，助力12301平台国家旅游局大数据中心建设。

“高德地图与12301国家智慧旅游平台的战略合作，是高德地图乐游云服务平台的重要部分，双方在景区资讯、景区服务、景区大数据的全方位合作，有助于12301平台和高德地图服务能力的提升。”高德地图副总裁董振宁表示，“高德地图愿和更多合作伙伴一起，致力为用户提供高品质个性化的出行服务，让每一个用户安全、快乐出游。”