Oracle CEO详解双层云战略 直指AWS定价

Oracle公司创始人、首席技术官Larry Ellison近日分享了Oracle吸引公有云市场的策略：提供成本效益和更灵活的使用计划的服务。

至顶网软件频道消息：

Oracle公司创始人、首席技术官Larry Ellison近日分享了Oracle吸引公有云市场的策略：提供成本效益和更灵活的使用计划的服务。

最近在Oracle位于加州Redwood Shores总部举行的一个活动中，Ellison描述了针对云堆栈IaaS和PaaS层的战略，旨在削弱云提供商竞争对手的价格。

作为一家基础设施即服务IaaS提供商，Oracle计划将计算和存储的价格与AWS看齐，但提供的基础设施加速了工作负载的执行，从而降低总体成本。

Ellison承诺说：“因为Oracle的基础设施要比Amazon快得多，所以你的账单金额会减少一半。”

将堆栈推向上面的PaaS层，包括Oracle数据库、分析和中间件服务，开发的高级自动化软件可以让客户降低人力成本——运行数据库的主要成本——的同时降低人为错误的风险。

虽然在这两层采取的方法大不相同，但是Ellison表示，其目标是一致的：“是为了达到一个目的，如果你把工作负载从Amazon迁移到Oracle，你的账单金额可以减少50%”。

Ellison承诺将在10月1日举行的OpenWorld年度大会上公布更多细节。

推广这两种定价策略，就要引入新的旨在简化云服务采购决策的新计费模式。

Oracle让客户可以将他们现有的数据库许可转移到IaaS环境中，不管是来自AWS这样的竞争对手，还是Oracle自己的产品。

但是因为人力成本“是你最希望从数据中心内剥离的”，还有人为错误的因素，所以Oracle认为PaaS产品最终卖得要比IaaS好。

对于那些正在挣扎于TCO的客户来说，他们试图将IaaS的定价与PaaS通过自动化实现的节约金额进行对比，Oracle将让这变得更容易，也就是允许数据库许可转移到Oracle的平台服务中。

这些客户至需要为托管基础设施和自动化软件成本支付增量差额。他们甚至可以选择这些PaaS服务来运行专有的Exadata设备，以实现更高的性能和可靠性。

这款产品扩展到了Cloud at Customer产品组合中，通过Oracle在客户防火墙之后设置的一个云服务器，然后租赁虚拟机就像是使用自己的云数据中心一样。

为了进一步简化购买云服务的流程，Oracle将通过引入“通用信用”来精简基于预购的使用合同。

这种信用可用于所有云地区的IaaS和PaaS服务，Ellison表示。

“你不需要告诉我们，不需要提前知道你将会使用多少。你只用根据你的需求使用我们任何云服务就好了。”Ellison这样表示。

“实际的业务条款很简单，”Ellison补充说。支出量决定所有服务的折扣，客户可以通过一个合同“尝试任何新的东西”。

他说，Oracle将从9月25日开始提供这种通用信用，分为年度或者月度。

“我预计其他云提供商也将转向这种合同方式，但是他们还没有这么做。”

Ellison还预览了一种“自动驾驶”数据库，将在OpenWorld上推出，这种数据库会在运行、备份、打补丁和自动升级的时候进行调优。

对于那些运行自主软件的客户，Oracle将提供99.995的正常运行时间SLA，也就是每年可接受30分钟的停机时间用于维护。

该系统“永不停歇，云中没有什么是停止的。”