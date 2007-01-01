OpenWorld：Oracle发布区块链云服务

在OpenWorld大会首日，Oracle推出了区块链云服务，从而帮助自己追赶上像微软和IBM这样的竞争对手。

至顶网软件频道消息：在OpenWorld大会首日，Oracle推出了区块链云服务，从而帮助自己追赶上像微软和IBM这样的竞争对手。

比特币背后的区块链技术是一种共享的分布式记账方法，可以保存完整的交易记录。对于希望依靠防篡改交易带来新的收入来源或者改善业务运营的企业来说，区块链技术将起到非常大的作用。

据了解，客户一旦订阅了Oracle的区块链云服务（作为Oracle Cloud Platform的一部分），他们就可以利用该平台构建一个区块链网络，让Oracle来管理网络基础设施。借此，客户可以在这个网络之上，构建他们自己的智能合同和应用程序。

Oracle区块链云服务副总裁Frank Xiong表示，Oracle承诺提供“最全面的、企业级的区块链服务平台”，意味着这将是一种高度可扩展的、安全的、易于与现有应用集成的平台。

事实上，微软自2015年以来就一直在提供区块链相关的服务，最近又推出了Enterprise Smart Contract，让客户更容易使用。而Oracle也为客户提供了一种无缝使用区块链的方式，这使得Oracle的区块链云服务变得与众不同。当然，Xiong也表示，区块链的普及不会是一蹴而就的。

他说：“我们相信区块链将与现有应用相结合，不管是在云中还是在本地环境中，都将有一个过渡期。你不需要马上把所有东西都切换过来，而是可以逐步地迁移到这种新的、具有颠覆性的技术。”

此外，Oracle还强调，企业可以利用区块链云服务平台把操作移出自己的内部生态系统，在Oracle Cloud内部和外部共享数据以及监控交易。客户可以使用REST API和Oracle的API来管理服务，直接从Oracle Cloud或者通过预先构建的集成来调用区块链服务。Oracle最近还加入了Hyperledger，让客户可以在这个开源项目之上增加价值。