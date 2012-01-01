这6家人工智能初创公司会成为英特尔的下一个收购目标吗？

当英特尔持续打造自己的人工智能产品组合的时候，收购名单中的下一个目标会是谁？下面就让我们来看看这6家可能成为英特尔关注目标的AI初创公司。

至顶网软件频道消息：

英特尔收购清单中的下一个目标会是谁？



英特尔正在通过收购重金投资人工智能（AI）——英特尔在过去今年中一直通过重磅收购，例如Mobileye、Itseez和Nervana Systems，来加强自己在AI方面的实力。





当市场对AI的兴趣日渐浓厚的时候，这个领域的收购也处于历史最高水平，市场研究公司CB Insights在最近一份题为“人工智能状况”报告中指出，与AI初创公司相关的交易从2012年的150笔增加到了2016年的698笔。



那么当英特尔持续打造自己的人工智能产品组合的时候，收购名单中的下一个目标会是谁？下面就让我们来看看这6家可能成为英特尔关注目标的AI初创公司。

Mighty AI

Mighty AI提供了一个Training Data As a Service平台，通过为特定领域专家付费定制AI引擎来解决大数据问题——这样客户仍然可以使用AI技术，即使他们并没有必要的数据集来设置AI软件。Mighty AI成立于2014年，当时还是名为Spare5的智能手机应用初创公司，但是2017年该公司进行重新调整，专注于帮助企业扩展他们的自然语言模式。



英特尔与Mighty AI现在仍存有关系，后者是英特尔的客户——英特尔向自己的全球客户推广和销售Mighty AI的培训数据服务，因此它的技术可以轻松地集成到英特尔现有的AI产品组合中。英特尔的投资部门——Intel Capital——也在1月份为Mighty AI注资1500万美元。

DataRobot

DataRobot为设备提供了一个软件平台，采用所谓并行处理器的方法，来评估开源代码库模型（例如R、Python和H2O），自动发现对企业组织数据实施预测分析的最佳选择。该公司成立于2012年，还提供了一个数据科学教育计划，通过改变预测分析速度来缓解行业中数据科学家的严重短缺。英特尔曾在2016年的B轮融资中给DataRobot投资3300万美元，对英特尔来说，收购DataRobot将有助于拓宽英特尔的预测分析AI能力

Lumiata

Lumiata公司创建于2013年，它将AI带入到医疗领域，对患者数据运用数据为驱动的医学科学，这样医院就可以实施访问预测的AI分析。使用这些数据，医院就可以访问关于症状、诊断和药物的更精确信息。



Intel Capital曾在2016年5月以1000万美元领投Lumiata，帮助这家初创公司加速医疗AI的部署。收购Lumiata将有助于英特尔AI解决方案扩大到自动驾驶市场之外，延伸到利润丰厚的医疗领域。

AEye

AEye提供了一个先进的视觉系统，将计算机视觉与Light Detection and Ranging (LiDAR)相结合，LiDAR是一种可以检测地球表面和空气的遥感方法。该系统可以为自动驾驶车辆实现更精确的视觉智能，更好地了解车辆周围的环境会给车辆带来怎样的影响。



英特尔在6月参与了AEye规模为1600万美元的A轮融资。这家初创公司最近还以1600万美元收购了Lidar Tech，以强化自己的计算机视觉技术。AEye将会增强英特尔目前已经在自动驾驶车辆方面很强大的AI能力。

CognitiveScale

CognitiveScale提供两款转译大数据和实施机器学习的产品，覆盖企业的方方面面，从办公前端到关键任务核心功能。这些产品是通过CognitiveScale的云基础部署的，这个云基础可扩展至IBM、Amazon和微软的云基础设施。



CognitiveScale团队整合了在关键垂直领域的管理专长，以及在企业软件和机器学习方面的经验。英特尔曾在2016年8月与Norwest Venture Partners共同以2180万美元领投CognitiveScale。

Element AI

Element AI创建于2016年，构建了可以快速投入市场的定制应用，主要提供AI即服务。这让企业能够快速部署AI能力，而不需要费劲构建一个内部的AI团队。



英特尔此前投资过这家AI公司，后来又6月由Data Collective领投在A轮融资中投入1.02亿美元。收购Element AI将有助于英特尔为那些想要有AI团队但没有必要资源的企业移除障碍。