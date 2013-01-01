Kubernetes迈出重要一步 最新1.8版本发布

如果你想管理云中的容器，​Kubernetes是理想的选择。最新发布的​Kubernetes 1.8，比以往更好。

至顶网软件频道消息：

如果你想管理云中的容器，​Kubernetes是理想的选择。最新发布的​Kubernetes 1.8，比以往更好。

这很重要，为什么？容器正在快速成为在数据中心和云中运行服务器级应用的方式。最近来自研究机构Redmonk的一份报告，财富100强企业中有54%已经在运行​Kubernetes，其中很多是非常大规模的任务。

例如，Ancestry.com有200亿条历史记录，9000万个家庭树，使其成为全球最大的消费者基因组DNA网络。通过使用​Kubernetes，其Shaky Leaf图标服务的部署时间从原来的50分钟缩短到2-5分钟。Ancestry的一位软件工程师、架构师Paul MacKay这样写道：“到年底，我们几乎一切都将处于在​Kubernetes环境中Linux友好的状态。”

这次发布的新版本中可能最好的功能，就是基于角色的访问控制（RBAC）了，这项功能让集群管理员可以动态地定义角色，通过​Kubernetes API来实施访问策略。

RBAC中还包括通过​Kubernetes网络策略支持过滤出站流量，以补充现有对过滤入站流量的支持。Pod是​Kubernetes最小的部署单元，包括1个或者多个带有共享存储、网络的容器，以及如何运行容器的规范。总而言之，RBAC和网络策略是强制执行​Kubernetes组织和法规安全要求的两个强大工具。

这个版本还将核心的Workload API带入测试版。它包含最新版本的Deployment、DaemonSet、ReplicaSet以及StatefulSet。Workload API现在是稳定的，可用于将现有工作负载迁移到​Kubernetes，以及用于开发云原生应用。Workload API还可以帮助大数据用户，实现对Apache Spark的原生​Kubernetes支持。

另一个测试功能Custom Resource Definitions（CRDs）提供了一个机制，通过用户定义的API对象来扩展​Kubernetes。为什么你要使用这个机制？一种方法是使用CRD通过Operator Pattern来自动化复杂的状态应用，例如键值存储、数据库和存储引擎。CRD目前并没有验证功能，但是预计会出现在下一个版本的。

CronJobs现在还在测试中，它可以让管理员运行批量容器工作负载，例如每天晚上的提取、转换和（ETL）数据仓库作业。

Red Hat OpenShift项目经理Mike Barrett，和Red Hat Linux容器步道师Joe Brockmeier进行了深入解析，称他们的客户期待批量作业，我们相信Resource Management Working Group“阿尔法代码将引发云计算的下一波热潮”。

这让开发者可以通过Device Manager访问硬件设备，例如NIC、GPU、FPGA、Infiniband等等；CPU Manager：这样用户可以请求通过保证的Quality of Services (QoS)层分配静态CPU；还有HugePages，这样用户可以消费底层硬件支持的任何大小的大内存页。

​Kubernetes高级审核功能进入测试阶段。一位CoreOS工程师Eric Chiang“介绍了格式化的审核日志，控制审核内容的策略，一个发送事件到外部服务的Webhook。审核事件现在配置可以包含整个请求有效负载，汇聚到中心位置……审核事件格式只能做向后兼容的变更。这给社区带来了一个开始试验消费方式、显示、对来自审核日志Webhook的事件采取行动的机会。早期的例子是audit2rbac工具，该工具可消耗审核事件，自动创建RBAC配置文件。”

总的来说，你将在让Kubernetes成为全面云容器编排程序方面迈出重要一步。