AWS微软联手发布深度学习接口Gluon 快速打造神经网络原型

AWS和微软将联手发布一个名为Gluon的开源深度学习库，两家公司称此举能够让更多开发者利用机器学习，这个机器学习库为开发者提供了一个接口，他们可以通过这个接口为云和移动应用打造、构建、训练和部署机器学习模型。

AWS和微软将联手发布一个名为Gluon的开源深度学习库，两家公司称此举能够让更多开发者利用机器学习，这个机器学习库为开发者提供了一个接口，他们可以通过这个接口为云和移动应用打造、构建、训练和部署机器学习模型。

据称，与其他产品相比，Gluon是一个更为简洁、易于理解的编程接口，让开发者有机会快速地打造神经网络原型并进行实验，而不用牺牲性能。

Amazon AI副总裁Swami Sivasubramanian表示：“今天的现实情况是，构建和训练机器学习模型需要大量的繁重的专业知识。我们创建了Gluon接口，让构建神经网络和训练模型变得和构建一个应用一样简单。”

Gluon接口目前适用于Apache MXNet，未来版本还将支持微软Cognitive工具套件。开发者可以使用Python API和一系列预构建的神经网络组件来构建机器学习模型。

AWS和微软还发布了Gluon在GitHub上的参考规范，可让其他深度学习引擎能够整合该接口。

微软AI及研究企业副总裁Eric Boyd表示：“我们相信对于行业来说，相互合作和池化资源以打造有益于更广泛群体的技术，这是非常重要的。机器学习有能力变革我们工作、交互和交流的方式。为了实现这一点，我们需要提供适当的工具，Gluon接口就是我们在这个方向迈出的一步。”

这并不是两家科技巨头围绕AI进行的首次合作，今年8月两家公司承诺将在今年年底实现微软Cortana和Amazon Alexa之间的通信。