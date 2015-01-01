通用电气表示“自我革命”将为集团节省50亿美元

通用电气表示，通过“自我革命”的努力积累了大量宝贵创新，这些创新将产生数十亿美元的价值。

通用电气表示，通过“自我革命”的努力积累了大量宝贵创新，这些创新将产生数十亿美元的价值。

通用电气工程领导人Joshua Mook

通用电气工程领导人Joshua Mook在旧金山举办的Brightidea创新管理平台用户大会上表示，通用电气的员工队伍提出的想法将为该公司节省50亿美元的生产成本。

Mook表示，先进3D打印机的使用正在造成制造业的革命。通过结合通用电气广泛的技术人员的想法和知识，可以快速生产新产品：例如具有数百件零件、更低油耗和重量更轻的飞机发动机。

Mook表示，“如果我有300多个零件，这意味着我不需要花费几个月的时间与供应商签订300份合同，我可以打印我需要的零件，我的库存成本几乎消失了，所有现金都可以进行投资。”

创新思想以及如何收获和利用它们是Mook及其团队最关心的问题。这些经验正在公司内推广。

由于其早期的成功，Mook团队的任务是十年内为公司节约50亿美元的生产成本。通过与通用电气工作人员的交流，提出一些创意，并且将他们提出的想法所节省出的成本中的一定比例给予其作为奖励，并花了9个月的时间来确定并开始实施了数十亿美元的成本削减。

Mook表示，“我们已经积累了1000多个想法法及创意，这些点子已经被我们的委员会批准，正在等待实施。”

此外，Mook表示，通用电气几年前就意识到，全球制造业集团可能因3D打印的进步而受到影响，因此，它组建了GE Additive业务集团“在其他任何一家公司颠覆通用电气之前就自己先颠覆了自己”。

据称，通用电气的工程师们可以自由地提出想法，并在内部获得资金和资源。但它需要对这种职场文化感到舒服的人。Mook表示，“我们非常擅长选择最适合工作的人，而不是最好的人。”

Brightidea的Synthesize大会也有一些大型用户谈论了自身在管理平台方面的想法，其中包括美国银行和思科系统。