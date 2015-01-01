Kubernets已成一哥，但Kubernets市场竞争才开始

Docker宣布未来将同时原生地支持自家的Swarm和竞争对手Kubernetes，这意味着在Mesos、Swarm和Kubernetes之间进行的容器编排器大战基本告一段落。接下来容器市场的主要看点将变成谁能在基于Kubernetes的容器平台市场占得先机。

至顶网软件频道消息： 在不久前，刚刚结束的Dockercon Europe 2017大会上，容器供应商Docker放出重磅消息，未来Docker将同时原生地支持自家的Swarm和竞争对手Kubernetes。这是一个标志性的事件，意味着在Mesos、Swarm和Kubernetes之间进行的容器编排器大战基本告一段落。

实际上，Kubernetes最终胜出也并不令人意外。在稍早一些进行的Kubernetes中国用户大会（简称KEUC）上，在K8sMeetup中国社区所进行的一份中国市场调查中，这一点已经得到证实。接下来的问题是，随着Kubernetes江湖一哥地位的确立，未来谁能在基于Kubernetes的容器平台市场占得先机？未来该是属于容器公有云还是容器私有云？

Kubernetes受到市场认可

在过去几年中，容器技术得到广泛认可，Docker被广泛应用各种企业应用中。随着Docker的应用，如何对容器进行配置和调度成为一个急迫的需求。容器编排引擎Mesos、Swarm和Kubernetes三强之争就因此而起。

不过，最近一年来，Kubernetes成长很快，获得了广泛的市场支持和企业采纳。在本月中旬举行的CNCF中国用户大会上，K8sMeetup中国社区公布了一些调查结果。调查数据显示，Kubernetes市场占有率已经达到70%，明显超过Mesos、Swarm（Mesos和Swarm分别为11%和7%），而且其市场占有率还一直处于不断上升过程之中。

应该说，Kubernetes的两个主要竞争对手实力都不弱，Mesos来自Mesosphere，成名很早，而且功能相对成熟和完善，Swarm来自Docker公司，它与Docker的原生集成显然具有优势，然而，作为后来者的Kubernetes还是在CNCF的领导下得到了更广泛的支持，凭借技术的后发优势和生态系统赢得了市场优势。

Kubernetes的胜出和CNCF密不可分。CNCF成立于2015年12月，是Linux基金会旗下的一个致力于开发跨云应用的开源组织。截至目前已有20家白金成员，包括AWS、谷歌、CoreOS、Docker、红帽、IBM、英特尔、SAP、Oracle、微软、Pivotal、VMware、戴尔、三星、富士通、CoreOS、Mesosphere、华为等知名企业。顺便提一句，和Linux基金会旗下不只有Linux项目一样（如区块链的HyperLedger就属于该基金会），CNCF并不是只有Kubernetes这样一个项目，还有Prometheus、Fluentd、Linkerd、gRPC等多个项目。

根据K8sMeetup中国社区的调查结果，用户对Kubernetes最认可的几个方面包括：容器应用的自动化管理（29%）；强大的社区和大厂背书（23.3%）；对微服务的支持（19.2%）；良好的架构和可扩展性（27.5%）。而在具体场景中，大量的Kubernetes应用落地在裸服务器（29%）、VMware的vSphere( 21.3%)和各种公有云上（25%），OpenStack平台上只有5.2%。这在一定程度上也反应出，有不少传统企业也在使用容器和Kubernetes，其中不乏对老旧应用的容器化改造。

实际上，老旧应用的容器化改造也的确成为容器技术的一个主要应用场景。“全球大约100万亿美元的应用，大部分老旧应用来支持，这些应用大部分都是大块头应用。完全重写这些软件是不现实的，因为开发赶不上需求的变化。通过容器技术来包装和改写就非常必要。”Dan Kohn在CNCF中国用户大会上表示。

围绕Kubernetes的生态正在完善

目前，Kubernetes已经成为了企业在部署Docker容器的首选容器编排引擎，不过，对于用户而言，要建立一个基于Kubernetes的容器平台并不容易，这是因为Kubernetes本身存在系统复杂、功能不足的问题。

根据K8sMeetup中国社区的调查结果，阻碍用户使用Kubernetes的原因中主要有：系统性能和稳定性不足以满足生产应用（24.5%）；系统复杂，学习难（41.9%），系统功能不足19%。据此可以看出Kubernetes自身在功能上、系统复杂性、稳定性上都还有不少的工作要做。

“只用Kubernetes和Docker是没有办法满足客户需求的。在此之外，还需很多其他的功能，比如对整个平台和应用进行做监控，需要引入一些监控的服务和软件；引入日志功能也需要其他的组件。”才云科技解决方案与交付副总裁杜宁在接受至顶网记者采访时表示。

而这也正好给了各种容器云平台以市场机会，才云科技也是看中了这个机会才进入市场。才云科技成立于2015年，是一家专门提供企业级容器集群管理平台的公司，这家公司的创始人主要来自谷歌、亚马逊等，他们回国后带来了不少先进的理念和技术。比如，有别于市场上常见的CaaS平台，才云科技将其产品定位为CLaaS（CLuster as as Service），在CNCF中国用户大会才云科技还推出最新版产品：CLaaS 2.4。

杜宁解释说，两者的区别在于，大部分的容器厂商提供的是一个单集群的容器云，而才云的CLaaS是多集群的，由一个管理集群和若干个用户集群组成。其好处一个是可以管理更大规模的容器云平台；第二个好处是可以满足客户多样化的应用需求，比如不同分支分别归属不同集群，从而实现资源物理隔离。

杜宁认为容器云市场有三个最新变化：第一，尽管容器云依然在做过去PaaS平台需要的那些事情，但功能上更丰富了；第二，容器云除了PaaS之外，也在逐渐向IaaS过渡，所以要求厂商在底层的资源管理上（包括网络、存储、虚拟化等的管理）要做到更全更强；第三，在容器云整个的管理平台上，需要有自服务功能和租户隔离等管理功能。

“这些单靠Kubernetes加上Docker是不够的，这就需要需要引入更多的组件和技术来形成一整套解决方案。这也正是为什么产品化完善之后的Kubernetes容器云平台更加符合客户需求的原因。”杜宁说。

显然，对Kubernetes乃至容器市场来说，虽然少了选不选Kubernetes这个技术路线的决策，但容器云平台的竞争才开始，未来的决策也并不轻松，谁能准确把握用户的需求、更融入Kubernetes的生态谁就能在这个市场走得更远些。